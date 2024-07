Wer im Urlaub ist und krank wird, weiß oft nicht, an wen er sich wenden kann. Das Gesundheitssystem in Spanien ist anders organisiert als im Heimatland. Und selbst wenn man sich einen Kaffee auf Spanisch bestellen kann, gibt es doch Situationen, in denen man sich in der eigenen Muttersprache einfach sicherer fühlt, etwa beim Arztbesuch.

Eine hochwertige medizinische Versorgung bietet hierfür im Inselosten die FloydClinic. Ein ganzes Team hochqualifizierter Ärzte steht dabei den Patienten in den Praxisräumen in Cala Millor zur Verfügung. Das medizinische Personal spricht fließend Deutsch, was die Kommunikation und das Verständnis erleichtert. Die Einrichtung ist mit modernster Technologie ausgestattet, sodass eine effiziente und rasche medizinische Versorgung gewährleistet ist. Dazu zählen etwa eine Vielzahl von Labor- und Diagnosetests. Die Wartebereiche und Behandlungsräume sind hell und ruhig, was eine entspannende Atmosphäre schafft und den Stress eines Arztbesuchs reduziert. Dr. Manuel Floyd, Gründer und Leiter der Klinik. Geschäftsführer Dr. Manuel Floyd hat die Klinik vor fünf Jahren gegründet, seitdem ist das Ärzteteam stetig gewachsen. Heute arbeiten dort Spezialisten aus zwölf Fachbereichen zusammen, von Kardiologie, Neurologie und Gefäßchirurgie über Dermatologie, Gynäkologie und Physiotherapie bis hin zu Psychologie, ästhetischer Medizin und Ernährungsberatung. Floyd, selbst Allgemeinmediziner, der bereits auf über 20 Jahre Erfahrung zurückblicken kann, verfolgt dabei von Anfang an einen integrativen Ansatz, das heißt, der Patient wird in seiner Gesamtheit erfasst. Nach dessen individuellen Bedürfnissen entwickelt der Mediziner einen maßgeschneiderten Gesundheitsplan und leitet dann je nach Anforderung an den entsprechenden Facharzt im eigenen Zentrum weiter. Die Klinik arbeitet zudem mit verschiedenen spanischen Privatversicherungen zusammen, Behandlungen können so direkt mit der Versicherung abgerechnet werden. Anna-Lena Middeldorf, Betriebsleiterin und Ernährungsberaterin. “Wir legen auf echte Zusammenarbeit und größtmögliche Kommunikation zwischen den Fachbereichen besonderen Wert”, betont Anna-Lena Middeldorf, Betriebsleitern der Klinik und Ernährungsberaterin. Zum Beispiel das Thema Gewichtsmanagement. “Hier geht es nicht einfach nur darum, einen Diätplan zusammenzustellen, sondern vielmehr interdisziplinär die Ursachen für das Übergewicht herauszufinden”, erklärt Middeldorf. Es könne zum Beispiel ein hormonelles Problem zugrunde liegen. “In diesem Fall kann die Gynäkologin nach einer Analyse dementsprechend eine Hormonersatztherapie anbieten. Oder sind es psychische Probleme, die zu einem falschen Essverhalten geführt haben? Dann ist unsere Psychologin für den Patienten da.” Natürlich stehen die Ärzte auch bei kleinen und größeren typischen Urlaubs-Notfällen wie Ohrenschmerzen, Durchfall oder Verletzungen zur Verfügung. In Notfällen steht das internationale Ärztezentrum allen von Montag bis Freitag von 9.30 bis 13.30 und von 16 bis 19 Uhr offen. Für ältere Menschen, die Schwierigkeiten beim Laufen haben, bietet Dr. Floyd auch Haus- und Hotelbesuche an.