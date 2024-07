Das Restaurant Es Cruce bei Kilometer 41 der Landstraße zwischen Palma und Manacor (Vilafranca de Bonany) ist eines der Lokale, die man unbedingt besuchen sollte, wenn man das Beste der mallorquinischen Küche kennenlernen möchte.

Aus dem vielfältigen Angebot stechen Gerichte wie gebratene Schlachtplatte oder Lamm, Wachtel, Zunge mit Kapern, gegrillter Tintenfisch und Tintenfisch in Sauce, Spanferkel, Lammrippen und -schulter, Filet oder T-Bone (Steak) hervor. Das Restaurant Es Cruce hat eine sehr umfangreiche Speisekarte, die durch andere klassische mallorquinische Gerichte ergänzt wird, wobei der arròs brut einer der Stars des Restaurants ist.

Guillem Garí leitet das Restaurant, und er hat immer drei Aspekte verfolgt, die dafür gesorgt haben, dass jeden Tag rund tausend Menschen in sein Lokal kommen.

Guillem Garí, der das Restaurant leitet, hat drei Aspekte hervorgehoben, die dafür gesorgt haben, dass jeden Tag rund tausend Gäste in sein Lokal kommen. Zum einen legt er großen Wert auf die Qualität der Produkte, die vorzugsweise aus der Region stammen und garantiert frisch sind.

Zum anderen ist ein guter Service ein Muss, und im Es Cruce zeichnet er sich durch Schnelligkeit und Effizienz aus, auch wenn das Restaurant voll ist. Sie sind Experten im Bedienen von Tischen mit vielen Gästen, denen die Gerichte auf koordinierte Art und Weise serviert werden. Erwähnenswert ist auch die Terrasse, auf der man den Abend in den Sommernächten genießen kann.

Ein weiterer Service, mit dem sich Es Cruce von anderen abhebt, ist das Essen zum Mitnehmen, wobei das Spanferkel das Hauptgericht ist. Das System ist sehr schnell und alles, was Sie tun müssen, ist in das Restaurant zu gehen, Ihre Bestellung an der Kasse aufzugeben und innerhalb weniger Minuten können Sie Ihre Bestellung zum Mitnehmen bei einer idealen Temperatur abholen, um nach Hause zu gehen und die Gerichte zu genießen.

Zu den Spezialitäten gehören auch die Schnecken, ein typisches Gericht, das während der Feierlichkeiten zu Sant Marc am 25. April am besten schmeckt, wenn das Restaurant mehrere Tonnen von Schnecken zubereitet.

Aus all diesen Gründen ist ein Besuch im Restaurant Es Cruce in Vilafranca in diesem Sommer eine hervorragende Gelegenheit, die mallorquinische Küche zu entdecken, einen erstklassigen Service zu genießen und das zu einem günstigen Preis.