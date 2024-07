Marivent Yachts befindet sich im von Philippe Starck entworfenen Port Adriano und im malerischen Yachthafen Cala D’or auf Mallorca und ist in der Yachtbranche ein Synonym für Luxus, Qualität und außergewöhnlichen Service. Als führender Yachthändler bieten wir eine breite Palette von Yachten und umfassende Dienstleistungen an, die auf die Bedürfnisse eines jeden Seefahrers zugeschnitten sind.

Marivent Yachts wurde mit der Leidenschaft für das Meer und der Hingabe, erstklassige Yachterlebnisse zu bieten, gegründet. Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung haben wir uns als vertrauenswürdiger Name auf Mallorca etabliert, bekannt für unsere umfangreiche Auswahl an Yachten und unseren persönlichen Kundenservice. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass jeder Kunde sein perfektes Schiff findet und ein unvergleichliches Yachterlebnis genießt.

Bluegame 54

Mit renommierten Marken wie Fjord und Bluegame kombinieren diese Yachten Luxus, Stil und Geschwindigkeit.

MARIVENT YACHTS kümmert sich exklusiv um den Vertrieb dieser beiden Marken für Spanien und Deutschland.

Fjord Yachts, ein renommierter Name in der Welt der Luxusboote, hat neue Maßstäbe in Sachen Yachtdesign und Leistung gesetzt. Das in Norwegen gegründete Unternehmen Fjord Yachts blickt auf eine reiche Tradition zurück, die bis ins Jahr 1960 zurückreicht, und wird seit 20 Jahren in Deutschland hergestellt. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich die Marke weiterentwickelt und verbindet traditionelle Handwerkskunst mit modernster Technologie, um einige der unverwechselbarsten und begehrtesten Yachten auf dem Markt zu schaffen.

Leistung ist das Herzstück von Fjord Yachts. Diese Yachten bieten mit ihrem großen Platzangebot an Deck und ihrer sicheren Seetüchtigkeit ein aufregendes Erlebnis auf dem Wasser. Ein hervorragendes Boot für Familie und Freunde, das mit seinem Walk-around-Konzept Trendsetter auf dem Marinemarkt war.

Bluegame 74

Bluegame Yachts, eine Marke von Sanlorenzo, definiert Luxus und Innovation in der Yachtbranche immer wieder neu. Bluegame Yachts sind bekannt für ihre außergewöhnliche Handwerkskunst und ihr innovatives Design. Sie verbinden Funktionalität mit Eleganz und bieten unvergleichliche maritime Erlebnisse. Jede Yacht verkörpert das Engagement der Marke Sanlorenzo für Qualität und Raffinesse und gewährleistet, dass jede Reise von Komfort und Stil geprägt ist. Während sich die Branche weiterentwickelt, bleibt Bluegame Yachts an der Spitze, setzt neue Maßstäbe und fasziniert Yachtliebhaber weltweit.

Wir freuen uns, neben den Austin Parker Yachten, die für ihr exquisites italienisches Design bekannt sind, auch eine exklusive Auswahl an Say Carbon Fibre Yachten anbieten zu können, die in Deutschland in sorgfältiger Handarbeit hergestellt werden. Diese Yachten sind der Inbegriff von Luxus, Leistung und zeitloser Eleganz und entsprechen dem anspruchsvollen Geschmack von Yacht-Enthusiasten weltweit. Ganz gleich, ob Sie die Spitzentechnologie der Say-Yachten oder den raffinierten Charme von Austin Parker suchen, unsere Kollektion verspricht, Ihr Yachterlebnis auf ein neues Niveau zu heben. Entdecken Sie noch heute mit uns das perfekte Schiff für Ihr nächstes maritimes Abenteuer.

Marivent Yachts geht über den reinen Verkauf von Yachten hinaus. Wir bieten ein umfassendes Angebot an Dienstleistungen, um Ihren Yacht-Lifestyle zu verbessern, und unsere qualifizierten Techniker sorgen dafür, dass Ihre Yacht in bestem Zustand bleibt. In unseren sicheren, trockenen Lagerräumen können Sie Ihre Yacht vor den Elementen schützen. 24/7 Sommerservice, mit Notdienst am Wochenende. Genießen Sie während der Sommermonate unseren Rund-um-die-Uhr-Service, der sicherstellt, dass Ihre Yacht immer bereit für Ihr nächstes Abenteuer ist. Bei Marivent Yachts ist unser spezialisiertes Team darauf ausgerichtet, die perfekten Liegeplätze für Yachten auf Mallorca zu finden.

Unser Testcenter in Port Adriano bietet eine perfekte Möglichkeit, das richtige Boot für jeden Kundenwunsch auszuwählen.

Was Marivent Yachts von anderen Anbietern abhebt, ist unser unermüdliches Engagement für die Zufriedenheit unserer Kunden. Unser Team von erfahrenen Fachleuten widmet sich der Bereitstellung von persönlichem Service und fachkundiger Beratung. Wir sind stolz auf unser umfangreiches Wissen über die Yachtbranche und unsere Fähigkeit, Kunden mit der perfekten Yacht für ihre Bedürfnisse zusammenzubringen.Beginnen Sie Ihre Yachtreise mit Marivent Yachts und erleben Sie den ultimativen Luxus und Service. Besuchen Sie uns in Port Adriano oder Cala D’or, Mallorca, oder kontaktieren Sie uns unter info@mariventyachts.com oder telefonisch unter +34 971 676 474, um mehr über unser Angebot zu erfahren.