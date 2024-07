Thomas’ Bakeshop: Ehrliches, gesundes Öko- und Biobrot

Thomas Grasberger und seine Frau Michelle durchkämmten das Mittelmeer auf der Suche nach dem idealen Standort, um eine traditionelle Bäckerei und Konditorei zu eröffnen. Thomas hat den Kreis geschlossen, von seiner Lehre in einer der berühmtesten und ältesten Konditoreien Wiens in einer kleinen Seitenstraße in der österreichischen Hauptstadt zu seiner eigenen Boutique-Bäckerei in einer kleinen Seitenstraße in der Hauptstadt Mallorcas in Santa Catalina und seiner Hauptbäckerei in einer alten Brauerei in Santa Maria.

Grasberger lernte sein Handwerk im Alter von 15 Jahren in der renommierten K. u. K. Hofzuckerbackerei Demel confiserie, die 1786 eröffnet wurde. „Dort habe ich gelernt, dass die beiden wichtigsten Geheimnisse für gutes Brot Leidenschaft und Geduld sind, und so backe ich seither Brot, und deshalb sind wir die einzigen, die hier in Palma handgemachtes, traditionelles Brot herstellen.“ Er hat in vielen Ecken der Welt gearbeitet und dabei so einiges gebacken: In den USA arbeitete er für eine Molkereifirma, in Vietnam, Dubai, Ägypten und Singapur hat er Menschen mit seinem Brot glücklich gemacht. Dann zog es ihn und seine libanesische Frau Michelle nach Mallorca - die Baleareninsel wurde wegen der Sonne England vorgezogen. „Wir begannen 2016 mit der Bäckerei in Can Pastilla, eröffneten 2017 das Geschäft, das von meiner Frau Michelle geführt wird. Ohne sie wäre es nicht zustande gekommen und hätte nicht den großen Erfolg gehabt, den es hat, viele Leute kommen einfach, um mit ihr in Kontakt zu treten, und 2018 verlegten wir den Hauptbetrieb nach Santa Maria und ich muss zugeben, dass das Geschäft besser läuft, als wir es uns je hätten vorstellen können. „Wir haben den Einzelhandelsbereich, der Yachten, Hotels, Restaurants und Cafés beliefert, und dann die Boutique. „Und vor zwei Jahren haben wir beschlossen, uns mehr auf unser Sauerteigbrot zu konzentrieren und Öko- und Bio-Zutaten zu verwenden. „Das Mehl kommt jetzt aus Spanien, Frankreich und Deutschland, und mit diesen speziellen Mehlen können wir nicht nur ein viel saubereres und gesünderes Brotsortiment herstellen, sondern es schmeckt auch noch besser. Das Verfahren ist im Wesentlichen dasselbe. Es gibt drei Hauptzutaten für Brot: Salz, Wasser und Mehl. Was unser Brot aber auch einzigartig macht, ist, dass wir den Teig bis zu 24 Stunden oder länger gären lassen, bevor wir ihn backen und ihn dann atmen lassen - und unsere Kunden lieben das." Und die Verwendung von Dinkelmehlsorten verbessere den Geschmack und die Bekömmlichkeit. „Ja, wir stellen immer noch eine kleine Auswahl an Süßigkeiten und Gebäck ohne Zucker her, die Franzosen lieben zum Beispiel unsere Croissants, außerdem Brownies, Karottenkuchen, Raisenkuchen, Bananenbrot und einige Brote, die glutenfrei sind oder aus Buchweizen hergestellt werden, aber unser Hauptaugenmerk liegt seit zwei Jahren auf dem Backen von hochwertigem Brot. „Keine Kuchen mehr, keine Sahne mehr“, fügt er hinzu. „Wir tun alles, was wir können, um den Kunden nicht zu verwirren, wir geben nicht vor, etwas anderes zu sein, und ich denke, das ist eines der Geheimnisse für unseren Erfolg. Mehr Infos zu Thomas' Bakeshop gibt es hier