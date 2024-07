Avedo - noch nie gehört? Dann wird es Zeit, denn Avedo ist vielleicht dein neuer Arbeitgeber - direkt in Palma. Wir sind Spezialisten im Dialogmarketing und kümmern uns als Dienstleister um den direkten Kontakt zwischen Unternehmen und Kund:innen.

Unser mallorquinischer Standort feiert dieses Jahr sein 12-jähriges Jubiläum und erweist sich auch in ungewissen Zeiten als krisensicherer Arbeitgeber mit Perspektiven. Neben einem festen, saisonunabhängigen Gehalt ab dem ersten Tag und leistungsorientierten Prämien bietet Avedo ihren Mitarbeitenden Jobs in Voll- und Teilzeit ab 20 Stunden die Woche, eine kostenlose private Krankenversicherung, Teamevents und vieles mehr.

Avedo gehört zur Ströer X und ist innerhalb der Konzerngruppe für die Bereiche Telesales und Telemarketing zuständig. Neben dem Service und Verkauf am Telefon, werden die Kund:innen auch über weitere Kanäle wie E-Mail, Social Media, Web- oder Videochat betreut. Bei Avedo arbeiten mehr als 3.000 Mitarbeitende an über 20 Standorten in Europa. Werte wie „Vielfalt leben“, „Erfolge erleben“, „gemeinschaftlich engagiert“ und „persönliche Verantwortung“ werden jeden Tag im Umgang mit Kund:innen und Mitarbeitenden gleichermaßen gelebt. Die überdurchschnittlich hohen Bestleistungen erzielt das Unternehmen dank einem ausbalancierten Mix aus höchstem Engagement und guter Ausbildung der Mitarbeitenden, attraktiven Arbeitsbedingungen und Spaß bei der Umsetzung spannender Aufgaben.

Der Großteil der Projekte beinhaltet die Betreuung von Bestandskund:innen. Aktuell werden neue deutschsprechende Call Center Agents jeden Alters und in allen Erfahrungsstufen gesucht. Wer Menschen am Telefon begeistern kann und neue Herausforderungen sucht, kanngerne in einem persönlichen Gespräch mit unserer Recruiterin mehr erfahren.

Wir freuen uns, dich kennen zulernen!

Top Drei Vorteile:

Einfacher Einstieg

Egal ob Kundenservice-profi, Vollblutvertriebler oder Quereinsteiger – bei Avedo ist jeder willkommen. In einer professionellen Einarbeitung wird neuen Mitarbeitenden alles erklärt, was sie für die Arbeit in der Kundenbetreuung benötigen – natürlich bezahlt!

Tolle Teamevents

Ob Kuchenbasar, Sommerfest oder Weihnachtsfeier – regelmäßig kommen alle Teamkolleg:innen bei kleinen und großen Veranstaltungen zusammen, um eine großartige gemeinsame Zeit zu verbringen.

Wohlfühlatmosphäre

Avedo pflegt einen guten Umgang mit ihren Mitarbeitenden. Bei Avedo sind alle Altersklassen sowie Erfahrungslevel vorhanden und die Events sind legendär! Die Auszeichnung „Kununu Top Company“ spricht für das gesamte Team.