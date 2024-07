Egal, ob Sie ein auffälliges Stück oder ein klassisches Accessoire suchen, wir haben für jeden etwas”, erklärt Joyeria Szware, die sich in Palmas Avinguda de Jaume III befindet. „Wir sind die erste Adresse, sowohl online als auch persönlich, für alle Luxusbedürfnisse von Käufern und Verkäufern." Das Geschäft, das 2020 eröffnet wurde, hat einen beachtlichen Erfolg - gerade wegen der Mitarbeiter, die viele Sprachen sprechen.

Handtasche von Chanel

Siebzig Prozent sowohl Käufer als auch Verkäufer sind ortsansässig, wobei ihre hochwertigen Uhren und Handtaschen die begehrtesten Artikel sind.

„Wir kaufen Gold, Münzen, Goldbarren, Schmuck, Diamanten, Saphire, Rubine, Smaragde, Edelsteine, hochwertige Markenuhren und Handtaschen sowie Antiquitäten. Wir bieten kostenlose Kostenvoranschläge. Verkaufen Sie nichts, ohne uns vorher zu fragen”, heißt es.

Hermes Birkin Handtasche

„Vertrauen Sie unseren Experten für Uhrenreparaturen, damit Ihre wertvollen Zeitmesser die Sorgfalt und Aufmerksamkeit erhalten, die sie verdienen. Unsere geschulten Techniker sind auf die Wartung von Luxusmarken spezialisiert und garantieren sorgfältige Handwerkskunst und Präzision.”

Oben: Boucheron Gold- und korallenohrringe, unten: Rivière-Armband mit Diamanten und Rubinen.

Seit der Eröffnung haben sie eine großartige Beziehung zu ihren Kunden aufgebaut, die wie Freunde behandelt werden. Das Geschäft ist wie eine Aladinhöhle mit Luxusartikeln aller Formen und Größen. Einer ihrer Experten ist Daniel. Was Daniel so wertvoll macht, ist, dass er in der Lage ist, Edelsteine zu identifizieren, zu bewerten und einzuschätzen. Er kann die Varietät eines Edelsteins leicht erkennen und Details identifizieren und bewerten, die für das menschliche Auge nicht erkennbar oder sichtbar sind.

Oben: Rolex GMT Master II; unten: Cartier Ballon Bleu Uhr in Gold und Stahl.

„Die Kunden können unser Angebot mit dem anderer Juweliere in Palma oder im Ausland vergleichen und werden in den meisten Fällen feststellen, dass wir das beste Angebot haben. Das ist etwas, worauf wir stolz sind. Abgesehen davon, dass wir Juweliere, zusammen mit unserem globalen Netzwerk von Experten und Fachleuten, wissen, wovon wir sprechen, kennen wir auch den tatsächlichen Wert der Gegenstände”.

Ring aus 18 Karat Gold mit Solitärdiamanten.

Unsere Tür stehe für alle offen, sagen sie. „Wir denken, dass wir für jeden etwas zu den bestmöglichen Preisen zum Kaufen oder Verkaufen haben....!