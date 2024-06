Wenn immer die Rising Sun in den Gewässern Mallorcas ihre Runden dreht, ist ihr öffentliche Aufmerksamkeit garantiert. Erst vor wenigen Tagen verbrachten die beiden Social-Media-Phänomene Kendall und Kylie Jenner ein paar Tage auf der 138 Meter langen Mega-Yacht. Zwar ließen sich die beiden Schwestern auch an Land sehen, etwa bei einem Besuch im Bergdorf Deiá, ansonsten zogen sie sich aber zumeist auf die Rising Sun zurück. Auf der, die 2004 in der deutschen Werft Lürssen vom Stapel lief, gibt es schließlich so ziemlich alles, was Milliardäre zum Leben so brauchen, etwa einen Weinkeller, einen Basketballplatz und ein Kino. Zur Crew gehören angeblich 45 Bedienstete, die sich um die Gäste in den 82 Kabinen kümmern.

Auch wenn sich die Kardashians die Rising Sun vermutlich locker leisten könnten, verbrachten sie wie viele ihrer illustren Vorgänger ihren Kurzurlaub nur als Gäste an Bord. Doch wer ist eigentlich der stolze Eigentümer der mehrstöckigen Megayacht? In Auftrag gegeben hatte sie seinerzeit Oracle-CEO Larry Ellison. Und der lieferte sich Gerüchten zufolge eine Art Wer-hat-den-Größten-Wettbewerb mit Paul Allen, bei Microsoft damals die Nummer zwei hinter Bill Gates. Der hatte kurz zuvor, ebenfalls bei Lürssen, seine Yacht Octopus mit einer Länge von 126 Metern in Auftrag gegeben. Als Ellison davon erfuhr, soll er die Werft angewiesen haben, seine Rising Sun ein paar Meter in die Länge zu ziehen. Ähnliche Nachrichten Kardashians teilen Mallorca-Einblicke mit ihren Fans Oracle-Gründer Ellison übertrug ein paar Jahre später die Hälfte der Eigentümerschaft an seinen US-amerikanischen Landsmann David Geffen. Dem Musik- und Filmproduzenten mangelte es nicht an dem nötigen Kleingeld, 1994 hatte er zusammen mit Steven Spielberg und Jeffrey Katzenberg das Filmstudio Dreamworks gegründet. Spätestens mit diesem Schritt, so schrieb die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Dienstag, stieg Geffen zu einem der mächtigsten Männer Hollywoods auf. 2010 schließlich erwarb Geffen von seinem Partner Ellison dessen 50-prozentigen Anteil und darf sich seither Alleinherrscher über die Rising Sun nennen. Seit Jahren gehört die Megayacht zum sommerlichen Stammgast im Hafen von Palma de Mallorca. Wie so mancher A-Prominente aus den Vereinigten Staaten, die sich dann an Bord die Klinke in die Hand geben. Die Liste namhafter Chartergäste ist dem Lokalblatt zufolge nicht nur lang, sondern auch exklusiv: Barack Obama, Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, Bradley Cooper, Orlando Bloom ... All sie verbringen ihren Mallorca-Urlaub mit Vorliebe auf der 82-Kabinen-Yacht. Wer in dieser Saison, die mit den Geschwistern Jenner gerade startete, noch auf der Gästeliste steht, darüber darf spekuliert werden. Nur eines steht fest: Unbekannte Namen und MM-Redakteure werden es nicht sein.