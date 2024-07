Die Playa de Palma und Mallorca stehen unter Schock: Der Schauspieler und Ballermann-Sänger Falko Ochsenknecht ist tot. Das haben die Partnerin sowie der beste Freund des "Berlin Tag&Nacht"-Darstellers bestätigt. Auf der Instagram-Seite der Serie heißt es: "Wir hatten sehr gehofft, dass sich die Gerüchte nicht bestätigen, doch nun haben wir traurige Gewissheit: Wir sind geschockt und fassungslos über den Tod unseres geschätzten Kollegen Falko Ochsenknecht."

Bekannt wurde Ochsenknecht durch die Rolle des "Ole ohne Kohle", die er viele Jahre mit großer Leidenschaft spielte. Seine Kollegen schreiben: "Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie und seinen Freunden. Falko, du wirst immer in unseren Herzen sein. Im Namen der Familie bitten wir von direkten Anfragen an die Angehörigen abzusehen."

Ochsenknecht, der mit dem gleichnamigen Schauspieler nicht verwandt und nicht verschwägert ist, trat auf Mallorca vor allem im Mega-Park auf, allerdings in den Jahren vor der Corona-Pandemie. Vor fünf Jahren veröffentlichte er unter seinem Seriennamen "Ole ohne Kohle" den Song "Mallorca, hey ich komme." In den Folgejahren trat Ochsenknecht vor allem bei Mallorca-Partys in Deutschland auf.

Erst im Dezember hatte Ochsenknecht selbst um einen Kollegen getrauert. Damals war der Schauspieler Alfio de Benedictis, der ebenfalls in "Berlin Tag&Nacht" mitwirkte", verstorben. Das letzte Foto, das Ochsenknecht auf seinem Instagram-Account gepostet hat, war ein Schwarz-Weiß-Foto, das ihn mit seinem Kollegen zeigt.

Dazu schrieb Ochsenknecht damals: "Wir waren knapp zehn Jahre Drehpartner und wurden während dieser Zeit Freunde. Du warst eine meiner ersten Stützen in Berlin. Du warst in deinem Herzen ein sehr feiner Kerl. Alles, was wir miteinander erlebt haben, werde ich nie vergessen und in meinem Herzen tragen. Ruhe in Frieden mein Freund und ich danke dir für alles."