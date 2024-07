Angestoßen durch die Etablierung direkter Flugverbindung zwischen New York und Palma vor zwei Jahren strömen immer mehr Künstler, Designer und Unternehmer aus Nordamerika auf die Insel, um sich auf Mallorca ein zweites Zuhause einzurichten. Die Malerin Julie Mai, gebürtig aus Kanada, hat ihr Atelier in dem malerischen Dorf Fornalutx. Sie schwärmt von der "perfekten Mischung aus Mallorquinern und Ausländern aus der ganzen Welt" und der lebendigen Kunstszene, die sich hier entwickelt habe. "Künstler suchen sich gegenseitig", sagt Mai und verweist auf den Künstlerkreis, der die Insel umgibt.

Auch der kalifornische Innenarchitekt Michael S. Smith, bekannt für seine Designer-Arbeiten im Weißen Haus, hat auf Mallorca ein Refugium gefunden. Er nutzt die Insel als Zwischenstopp zwischen den USA und dem übrigen Europa. Die Gründe für die wachsende Beliebtheit Mallorcas bei Amerikanern sind vielfältig. Zum einen bietet die Insel eine hohe Lebensqualität, ein mildes Klima und eine beeindruckende Naturkulisse. Zum anderen schätzen viele die Ruhe und Abgeschiedenheit, die sie hier finden können. Die gute Infrastruktur, die internationalen Schulen und die einfache Erreichbarkeit machen die Insel zudem zu einem attraktiven Standort für Familien.

Auch der US-Immobilienmarkt auf Mallorca boomt, insbesondere im Luxussegment. Historische Fincas und Stadthäuser in Palma sind besonders gefragt. "Ländliche Gegenden sind immer beliebter geworden", erklärt Alby Euesden, Geschäftsführer von The Agency Mallorca. Vor allem seine amerikanischen Kunden seien auf der Suche nach historischen Immobilien in der Altstadt von Palma, Palästen und Fincas im Zentrum der Insel oder in der Tramuntana. "So wie der amerikanische Kunde in der Vergangenheit Weinberge in Frankreich und Italien gekauft hat, so ist jetzt die neue Nische die Balearen", so Euesden.

Die Corona-Pandemie hat diesen Trend noch verstärkt. "Viele Leute, auch große Geschäftsleute, haben sich an Zoom-Meetings gewöhnt. So können sie weniger Zeit in ihren Büros in ihren Heimatländern und mehr Zeit in ihren Immobilien auf Mallorca verbringen", fügt er hinzu. Nach Angaben des spanischen Nationalen Instituts für Statistik ist die Zahl der amerikanischen Einwohner auf den Balearen seit 2017 um 30 Prozent gestiegen.

So auch im Fall von Anna Lyn Cook, einer aus Utah stammenden Influencerin, die kürzlich mit ihrer Familie in ein Landhaus bei Sóller gezogen ist. Dank eines Visums für digitale Nomaden hat sich die Amerikanerin auf der Suche nach einem langsameren Lebensrhythmus auf der Insel niedergelassen.

Die wachsende Zahl amerikanischer Einwohner hat auch Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft. Neue Geschäfte, Restaurants und Kunstgalerien entstehen, die sich an den Geschmack der internationalen Gäste anpassen. Mallorca entwickelt sich somit zu einem kosmopolitischen Zentrum, das seine Traditionen bewahrt und gleichzeitig offen für Neues ist.