Die beiden Musik-Stars Dieter Bohlen und Pietro Lombardi haben zwei Videos auf Instagram geteilt, die sie beim Urlaub auf Mallorca zeigen. Im ersten Video sehen die 1,5 Millionen Follower von Bohlen und die 2 Millionen Follower von Lombardi die beiden beim Grillen auf einer Finca. In dem Clip trägt der ehemalige "Modern Talking"-Sänger und auch als Juror der Fernsehshow "Deutschland sucht den Superstar" bekannte Bohlen ein pinkes Polo-Shirt. Fast 50.000 Nutzer der Social Media-Plattform haben den Beitrag mit "Gefällt mir" markiert.

In den Kommentaren des Videos, das am zurückliegenden Sonntag veröffentlicht wurde, verriet Bohlen, dass der Clip auf Mallorca entstanden sei. In der Aufnahme selbst erwähnt der ehemalige Musiker, dass es zum Zeitpunkt des Videos 32 Grad habe. Lombardi erklärt, dass es sich bei dem Essen, das er am Grill zubereitet, um Gambas handele.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dieter Bohlen und Carina (@dieterbohlen)

Im zweiten Video, das das DSDS-Duo auf Instagram teilte, sieht man die beiden in einer Pizzeria beim Zubereiten von zwei Pizzen. "Was machen Pietro und ich im Urlaub?" lautet der von Bohlen verfasste Begleittext zu dem Clip, der am gestrigen Mittwoch veröffentlicht wurde. Die Aufnahme endet mit einer Ansicht auf die beiden von Bohlen und Lombardi zubereiteten Teigspeisen: Die eine Pizza zieren Salami, Paprika und Zwiebeln, während die andere mit Salami und Schinken belegt ist. Der Hintergrund in dem Video weist darauf hin, dass das Geschehen in einem Restaurant in Port d’Andratx stattfand.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dieter Bohlen und Carina (@dieterbohlen)

Dieter Bohlen und Pietro Lombardi lernten einander 2011 bei der TV-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" kennen. Lombardi gewann damals die achte Staffel der Sendung, in deren Jury der ehemalige Pop-Star Dieter Bohlen saß. Mittlerweile sitzt Lombardi selbst am Richtertisch.

Mit einem weiteren Freund, Fußballtrainer Jürgen Klopp, verbrachte Dieter Bohlen davor Zeit auf der Tennisanlage "Mallorca Country Club". Die beiden verbindet ihre Leidenschaft für Paddle, eine dem Tennis verwandte, in Spanien beliebte Sportart. Wie der Pop-Titan sonst auf Mallorca lebt, erzählte er dem MM im exklusiven Interview.