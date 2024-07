Im Rahmen des ATP-Tennisturniers Mallorca Championships in Santa Ponsa, das vom 23. bis zum 29. Juni auf der Insel ausgetragen wurde, ist es zu manch kurioser Begebenheiten, zu neuen Zusammenkünften und dem Austausch von spannenden Kontakten zwischen Besuchern, Spielern und Prominenten gekommen.

Dazu gehört sicherlich auch die Begegnung zwischen Jürgen Klopp und Dieter Bohlen. Wie Denise Höfer, die Nummer Eins im deutschen Padel-Tennis gegenüber dem Mallorca Magazin erklärte, lernten sich der Weltklasse-Fußball-Coach und der Pop-Titan am Rande des Tennis-Turniers im Südwesten der Insel kennen.

Doch nicht nur das! Die 43-jährige Profi-Sportlerin, die demnächst zum Ehrenmitglied im Mallorca Country Club ernannt werden soll, nutzte auch die Gelegenheit, Bohlen selbst auf den Padel-Court in Santa Ponsa zu coachen. Über die Spielweise des Entertainers und Musikers fand Höfer nur positive Worte. MM erklärte sie: "Dieter Bohlen zeigte sich voller Elan und in seiner Spielweise sehr ehrgeizig. Er hat sehr gute Ansätze, die er sicherlich bald weiter ausbauen wird."

Wie der 70-jährige deutsche TV-Star, Musiker und Entertainer MM in einem exklusiven Interview in Santa Ponsa zuvor verraten hatte, spiele er seit Jahren Tennis. Padel-Tennis, das sich in Spanien einer sehr großen Beliebtheit erfreut, sei hingegen eine komplett neue Erfahrung für den DSDS-Juror.

Denise Hoefer ist die Nummer Eins im deutschen Padel-Tennis und war vergangene Woche im Zuschauerrang bei den WTA Palma de Mallorca in Santa Ponça zugegen.

(Foto: Uwe Erensmann @uepress)

Was Jürgen Klopp angeht, ist von ihm bereits bekannt, dass er auf Mallorca viele Stunden mit dem Schläger in der Hand auf dem Padel-Court verbringt, um zu trainieren. Auch sein Sohn, Marc Klopp, liebt die Sportart, betreibt sogar eine Halle in Berlin. Unter diesen sportlichen Vorzeichen ist es nicht ausgeschlossen, dass es in naher Zukunft zu einem Padel-Match zwischen der Deutschen Nummer Eins, Denise Hoefer, und "Kloppo" auf Mallorca kommen wird…