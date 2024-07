Vorsicht, Party-Großalarm auf Mallorca! Deutschlands Fiesta-König Michael Ammer, der seit über drei Jahrzehnten europaweit glamouröse Networking-Events veranstaltet, ist im Anflug. Seine nächste große Sause findet am 3. August im Mallorca Country Club bei Santa Ponça statt, es ist die sechste sogenannte Media Night auf der Insel, als Hauptsponsor zeichnet in diesem Jahr das Immobilienunternehmen ImmoConcept Balear um Inhaberin Nadja Schwinning verantwortlich.

Michael Ammer mit Hauptsponsorin Nadja Schwinning von ImmoConcept Balear

„Ursprünglich war die Media Night an einem anderen Ort geplant, der musste jedoch kurzfristig absagen”, erzählt Ammer. So schlug er Fabian Kainz, Geschäftsführer des Country Clubs vor, das Event bei ihm auszurichten. „Fabian war sofort begeistert von der Idee und sagte zu. Die Party findet im Outdoorbereich des Mallorca Country Clubs”, so Ammer. Dort werden rund 400 Gäste erwartet, die Hälfte davon auf persönliche Einladung der Veranstalter, die andere nach Zahlung eines Eintritts in Höhe von 150 Euro.

Ambiente von der letzten Ammer-Party in Palma

Für das Geld gibt es den ganzen Abend Essen und Getränke frei, Live-Auftritte von Top-Musikern wie Art Garfunkel Junior, dem gleichnamigen Sohn seines legendären Vaters des US-Duos Simon & Garfunkel, dem Tenor und ehemaligen DSDS-Gewinner Ricardo Marinello oder der deutschen Violinistin und DJane Beatrix Löw-Beer. Zum Rahmenprogramm gehören außerdem weitere Live-Acts sowie eine Feuer- und Pyroshow.

Mallorca Country-Club-Chef Fabian Kainz mit Ammer

Den geladenen Gästen werden zudem zahlreiche prominente Gesichter, jede Menge Beaus und Beautys sowie das anschließende Gefühl geboten, auf der vielleicht coolsten Party des Jahres gewesen zu sein. „Welche Prominente auf der Gästeliste stehen, wird natürlich nicht verraten, aber es wird auf jeden Fall die eine oder andere Mega-Persönlichkeit dabei sein”, verpricht Ammer.

Dessen Karriere als Party-König begann 1987 als Türsteher im Club Rififi am Ballindamm in Hamburg. „Das war meine eigentliche Lehrzeit.” Zwei Jahre später wurde er zum PR- und Event-Manager der Nobel-Disco Trinity. 1992 musste der Laden wegen Problemen mit dem Finanzamt dichtmachen. Und Ammer saß auf der Straße.

Doch nicht für lange. „Aufgrund meiner vielen Kontakte, insbesondere zu den großen Model-Agenturen, begann ich die erste Model-Night in Hamburg zu veranstalten. Mit Erfolg. Seit 2014 organisiert die Michael Ammer Eventagentur mehrmals im Jahr exklusive Partys in ausgesuchten Clubs oder Top-Locations, in denen Prominente, Beautys und Top-Unternehmer für eine Nacht die große Sause machen. Und das Ganze finanziert von Sponsoren, die sich von dem medialen Echo ordentlich Publicity versprechen. So wie am kommenden 3. August im Mallorca Country Club.

Anmeldungen ausschließlich

per Email unter

info@mallorcacountryclub.es