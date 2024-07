Insel-Fans kommen im deutschen Fernsehen ganz auf ihre Kosten! Die beliebte Vox-Sendung "Goodbye Deutschland!" wird am kommenden Montag, 22. Juli, ab 20:15 Uhr gleich zwei Episoden Mallorca widmen.

In der ersten Folge geht es um Familie Grieser: Anke und Martin wagen den Schritt von Berlin-Spandau nach Mallorca und übernehmen einen Textilladen in Cala Rajada, spezialisiert auf Rockerklamotten. Der Kontrast zwischen der sonnigen Urlaubsinsel und ihrer Totenkopf-Mode könnte kaum größer sein. Die erste Saison ist eine Bewährungsprobe, lange Arbeitstage und Sprachbarrieren machen Anke und Martin das Leben auf der Insel nicht leicht.

Zum Saisonstart wollen desweiteren Jenny und Achim Thiesen ihr erstes gemeinsames Geschäft auf Mallorca eröffnen. Aber offenbar passt das nicht jedem in Artà: Als sie am Tag des großen Openings in ihren Laden wollen, um letzte Vorbereitungen zu treffen, wartet eine böse Überraschung auf das Auswandererpaar.

Zum Abschluss der ersten Episode befindet sich Tierschützerin Sina Hoffmann in Not! Sie und ihre Hilfsorganisation "Cats Karma" werden im Internet von anonymen Hatern verfolgt. Man wirft ihr Tierquälerei und Unterschlagung von Spendengeldern vor. In einigen Posts wird sie sogar bedroht. Und weil ihre Katzen-Finca keine Türschlösser hat, verbarrikadiert sie sich jeden Abend in ihrem Schlafzimmer!

Die zweite Folge begleitet Chanelle Wyrsch. Die Schweizerin hat den Traum, ihr Leben auf Mallorca zu verbringen. Um dies zu erreichen, tritt sie beim Saison-Opening in El Arenal auf der Ballermann-Bühne auf. Unterstützt wird sie dabei von ihrer Mutter und Schwester. Die Herausforderung ist groß, denn die Ballermann-Bühne gilt als die härteste Bewährungsprobe für Newcomer. Nur wenn es ihr gelingt, das Publikum mitzureißen, kann sie bestehen ...