Aki und Koichi Suzuki Kim sind 71 und 73 Jahre alt, aber von angestaubt keine Spur – das japanische Ehepaar erobert derzeit mit seinen Mallorca-Videos das Internet im Sturm. Auf ihren Social-Media-Kanälen, wo sie ihre eine Million Follower mit ständig wechselnden Outfits auf dem Laufenden halten, präsentieren die beiden Senioren unter anderem Eindrücke von ihrem Aufenthalt auf Mallorca. Auf den Fotos sieht man sie mal in Palma, mal auf verschiedenen Fincas oder an Swimmingpools – manchmal mit und manchmal ohne ihre erwachsenen Kinder.

Mallorca dient dem über 70-jährigen Paar als Kulisse für ihre Reels. Dabei wechseln sie alltäglich ihre Kleidung, und posten jeweils ihr "Outfit of the day". (Instagram @akiandkoichi)

Während ihres Spanien-Urlaubs verbrachte die japanische Familie zunächst einige Tage in Madrid und flog anschließend nach Mallorca, das ihnen als Kulisse für ihre Kurz-Videos diente. Dabei wählten sie täglich passende, sommerliche Outfits. Vor der Kathedrale von Palma stehend, sagte das Paar: "Wir lieben Mallorca. Wir sind total verzaubert."

Vor der Rückkehr nach Kalifornien, wo die Familie wohnt, drehten Aki und Koichi Suzuki Kim noch ein Video im Denim-Jeans-Look, gesponsert von dem französischen Parfüm-Label Dior, in Spanien. Dies dürfte ein Meilenstein in ihrer Social-Media-Karriere sein, die erst seit Februar 2024 besteht.

Auf den Social-Media-Kanälen des Paares hagelte es positive Kommentare, vor allem auf Englisch, Japanisch und Spanisch. Eine Userin schrieb: "Love that dress, where is it from?" Ein weiterer Follower kommentierte: "You are way too cute, I swear." Bezüglich einer Mallorca-Finca, die den beiden als Kulisse diente, schrieb jemand: "The most beautiful place ever."