Das neue Show-Restaurant Presuntuoso im Fußballstadion des RCD Mallorca hat den Betrieb als Diskothek eingestellt, da es offenbar nicht über die erforderliche Genehmigung verfügt. Das Presuntuoso war zu Beginn der vergangenen Fußballsaison von der Betreiberfirma der Restaurantkette L'Artista eröffnet worden. Es bot nach eigenen Angaben eine "Kombination aus kreativer Gastronomie und einer anspruchsvollen Atmosphäre", ergänzt durch abendliche Shows, wodurch das Lokal dem Konzept einer Dinnershow entsprach.

Der Balearische Verband für Nachtleben und Unterhaltung (ABONE) nun stellte jedoch fest, dass das Presuntuoso über das Angebot von Abendessen und Show hinaus offenbar als echte Diskothek bis in die frühen Morgenstunden betrieben wurde, was außerhalb der zulässigen Öffnungszeiten für ein Restaurant liegt. Dies geschah trotz des eigentlichen Konzepts, das eine zeitgleiche Durchführung von Abendessen und Nachtshow vorsah.

Miguel Pérez-Marsá, Präsident von ABONE, erklärte dazu: „Mitglieder unserer Organisation haben beobachtet, dass das Restaurant ohne die erforderliche Lizenz als Diskothek betrieben wurde. Daraufhin haben wir eine Beschwerde bei der Stadtverwaltung von Palma eingereicht.“ Seit etwa zehn Tagen sei kein Diskothekenbetrieb mehr, sondern nur noch normaler Restaurantbetrieb festgestellt worden. Dies lasse darauf schließen, dass die Stadtverwaltung von Palma in dieser Angelegenheit interveniert hat. Pérez-Marsá betonte zudem: „Dies ist leider kein Einzelfall. Es gibt zahlreiche Lokale, die ohne entsprechende Lizenz als Diskothek betrieben werden. Es ist nicht üblich, dass ein Restaurant seine Betriebszeiten auf die Nacht ausdehnt und bis in die frühen Morgenstunden geöffnet bleibt.“

Der RCD Mallorca und die L’Artista-Gruppe hatten im September 2023 eine Vereinbarung getroffen, wonach die Restaurantkette das Lokal im nördlichen Bereich des Stadions betreiben sollte. Es wurde nach der Renovierung des Son-Moix-Stadions eröffne. Ursprünglich öffnete das Presuntuoso nur an Spieltagen mit speziellen Eintrittskarten für diesen Bereich. Ab November wurden die Dienstleistungen des Restaurants dann auch außerhalb der Spieltage angeboten. Auch an spielfreien Tagen genießen die Gäste einen ungestörten Blick auf das Spielfeld, während sie speisen.

Ärger wegen Go-Go-Show

Zu Beginn der Saison organisierte das Presuntuoso eine Go-Go-Show im VIP-Bereich von Son Moix, die zeitgleich mit dem Spiel von RCD Mallorca gegen den FC Barcelona stattfand. Obwohl die Show ausschließlich für den VIP-Bereich vorgesehen war, war sie von einigen Tribünenplätzen aus sichtbar. Dies führte zu einer Kontroverse und zu Kritik von Seiten vieler Fans, die es als unangemessen empfanden, dass Kinder im Stadion die Show sehen konnten.

Die Debatte wurde in den sozialen Netzwerken weiter entfacht, als der RCD Mallorca Bilder der Tänzerinnen auf seinen offiziellen Kanälen veröffentlichte. Der Eigentümer des Presuntuoso verteidigte die Veranstaltung als „übliche Unterhaltung vor dem Spiel und in der Halbzeitpause, wie sie in amerikanischen und europäischen Sportarten üblich ist“ und kritisierte die Bezeichnung der „professionellen Tänzerinnen“ als „Gogos“.