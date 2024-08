Wer dem US-amerikanischen Schauspieler Sylvester Stallone auf den sozialen Medien folgt, der hat vielleicht auch gesehen, wie hart der über 70-Jährige trainiert, um sich fit zu halten. In einem Video ist zu sehen, wie „Sly” auf einem besonderen Fitnessgerät trainiert. Es handelt sich dabei um einen Pilates Reformer. Genau so ein Apparat steht auch im Pilatesstudio „Via Vitale” von Heike und Thomas Niemeier in Peguera.

Die beiden in Deutschland ausgebildeten Fitnesstrainer setzen neben den bekannten Kursen, die auf der Matte stattfinden, verstärkt auf die sogenannten Reformergeräte. „Diese Geräte sind zurzeit absolut im Trend”, bestätigt Heike Niemeier. Sie und ihr Mann müssen es wissen, denn sie sind seit über 20 Jahren auf Mallorca im Fitnessbereich tätig. „Aber um so zu trainieren wie Stallone, muss man schon ziemlich sportlich sein. Die Übung ist sehr anspruchsvoll”, so die Trainerin. Ihre Klienten auf Mallorca haben dagegen erst einmal ganz bodenständige Wünsche, wenn sie ins Via Vitale kommen: Sie wollen vor allem ihr Gewicht reduzieren, und das auf Dauer. Deshalb hat die Ernährungscoachin ein Konzept entwickelt, das sich speziell an weibliche Klientel ab 40 Jahren richtet. „Bei dem Balance 40-Plus-Programm begleite ich vor allem Frauen, da deren Körper ab diesem Alter eine Hormonveränderung durchmacht.” Das von ihr entwickelte, medizinisch fundierte Programm setzt dabei nicht auf klassische Ernährungsprotokolle: „Saisonale, basische und präbiotische Produkten stehen im Vordergrund. Der Vorteil ist, dass man nur einen Tag in der Woche Detox macht, die restliche Zeit kann man alles andere essen”. Auch ein Glas Wein oder ein Steak dürfe sich der Kunde gönnen. Wenn dann noch ein Sportprogramm wie Pilates oder eine Stunde am Reformergerät dazu komme, sei der Erfolg schnell da: „Blutwerte verbessern sich und auch Gelenkprobleme gehen zurück. Unser Training kann dem Kunden im besten Fall ein neues Hüftgelenk ersparen.”

Bevor die Betreuten die sportliche Herausforderung annehmen dürfen – egal ob im Gruppenkurs, online oder beim persönlich begleiteten Training zu Hause – wirft das Coaching-Ehepaar erst einen Blick auf den Menschen und seine Statur: „Wie steht jemand, wie ist die Wirbelsäule ausgerichtet, wie arbeiten die Muskeln.” Erst dann darf mit den Übungen losgelegt werden: „Durch unsere langjährige Erfahrung können wir auch verbal exakte Anleitungen geben, sodass Pilatesfans sie beim Online-Kurs genau umsetzen können”, so Thomas Niemeier.

Neue Kunden werden vor allem durch die Internetpräsenz pilatesaufmallorca.com auf die Wahlmallorquiner aufmerksam. So kam es wohl dazu, dass Heike Niemeier eine besondere Trainingsanfrage erhielt. Die Frau eines Emirs suchte während ihres Aufenthalts auf Mallorca eine Personaltrainerin. „Nach intensiven Gesprächen durfte ich drei Wochen lang auf die Superyacht im Hafen von Palma, um die königliche Hoheit dort zu coachen. Ich hatte sogar einen eigenen Butler”, erzählt Niemeier. Als sie dann noch der Emir per Handschlag begrüßte, war es wie ein Ritterschlag: „Ein Feedback für gute Arbeit, die man leistet, und die anerkannt wird.”

Bis Ende August läuft im Studio noch eine Sommeraktion, bei der Interessierte zwei Monate Pilates-Matten-Training ohne Anmeldegebühr buchen können. Vielleicht stellt sich dann so auch auf Mallorca das Superstarfeeling beim Fitnesstraining ein.