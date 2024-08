Das Umweltministerium der Balearenregierung mit Sitz auf Mallorca hat Untersuchungen eingeleitet, um festzustellen, ob die US-Sängerin Katy Perry beim Dreh ihres jüngsten Musikvideos auf der Insel Espalmador nördlich von Formentera gegen Naturschutzauflagen verstoßen hat. Wie die spanische Nachrichtenagentur Efe berichtete, sind die anderen Teile des Clips zu ihrem neuen Song "Lifetimes" auf Ibiza und Formentera entstanden.

Darin ist Perry tanzend und springend an verschiedenen Locations, Städten und Nachtclubs der Baleareninseln zu sehen. In einer Szene jedoch hält sie sich in einem geschützten Dünengebiet von Espalmador auf, wobei davon auszugehen ist, dass ihr gesamtes Filmteam das sensible Terrain für die Dreharbeiten betreten hat.

Am Dienstag habe das balearische Landesministerium gegenüber Efe bestätigt, dass ein Ermittlungsverfahren gegen die populäre US-Sängerin eingeleitet wurde. Ob eine Strafe gegen Katy Perry verhängt wird, sei noch offen und müsse noch geklärt werden. Fest steht auch, dass die Produktionsfirma, die die Dreharbeiten durchgeführt hatte, keine Genehmigung beantragt hatte, um in dem Naturschutzgebiet zu drehen. Die besagte Naturschutzzone in Espalmador stellt das am besten erhaltene Dünensystem der Balearen dar und ist nach Angaben der Balearenregierung von "großem ökologischen Wert".

Espalmador ist ein privates Eiland im Norden der Insel Formentera und gehört seit 1980 zum Naturpark Ses Salines von Ibiza und Formentera. Die Insel ist etwa 2,9 Kilometer lang und 800 Meter breit. Katy Perry ist nicht der einzige US-amerikanische Star, der die Kulisse der Balearen zum Arbeiten nutzte.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Will Smith (@willsmith)

Der Schauspieler Will Smith hat jüngst ein Aufnahmestudio eines Luxushotels im Norden von Ibiza gewählt, um seinen neuesten Song aufzunehmen. In den sozialen Netzwerken teilt er ein Reel mit dem Titel "Ibiza sunset vibes", in dem er rappt und einen Song singt.