In unmittelbarer Nähe des Kais in Port Adriano befindet sich der Pop-up-Store des deutschen Künstlers Dennis Klapschus. Und die Farben seiner Bilder, der von ihm bemalten Turnschuhe, Jacken und Kopfkissen, scheinen dem Azurblau des Wassers in dem Nobelhafen in puncto Intensität in Nichts nachzustehen. Der 39-Jährige aus Essen mit dem Künstlernamen Deklart – der sich aus den Worten Dennis, Klapschus und Art zusammensetzt –, setzt bei seiner Spray-Kunst auf grelle, leuchtende Töne. Selbst das MM-Gespräch findet auf einer von ihm bemalten Yacht, der Frauscher 1414 Demon statt, die als "Bentley" unter den Motorbooten gilt und im Besitz des Geschäftsmanns Ralph Kempen ist.

Der Künstler veredelte eine Frauscher-1414 Demon-Yacht, die "Bentley unter den Motorbooten", mit seiner Graffiti-Art. (Uwe Erensmann/@uepress)

Klapschus trägt Badelatschen von Louis Vuitton, ein lässiges gestreiftes Hemd, Bermudas, hat unter seinem Sonnenhut eine grell gefärbte Strähne und sagt: "Erst gestern kam unerwarteterweise Conor McGregor vorbei. Der hat zuvor Sport gemacht, kam auf dem Fahrrad an, das er auf den Boden warf und sagte: 'Endlich hat dieser Laden einmal auf!'" Der irische Mixed Martial Arts Kämpfer, dem auf Instagram 47,5 Millionen User folgen, hatte es auf ein Bild mit einer goldenen Rolex Daytona abgesehen. "Leider war das Werk schon verkauft. Conor McGregor bot mir sogar das Doppelte des ursprünglichen Preises an, doch mir war es wichtiger, meinem Wort treu zu bleiben." Am darauffolgenden Tag kam der MMA-Superstar mit seiner Frau und seinen Kindern vorbei und nahm stattdessen gleich mehrere Deklart-Bilder für seine Lamborghini-Superyacht, die derzeit in Mallorcas Gewässern unterwegs ist, mit.

Das war jedoch nicht der einzige Prominente, der an den Bildern von Dennis Klapschus Gefallen gefunden hat. Erst vor kurzem war der Zara-Boss, Amancio Ortega, höchstpersönlich zu Besuch. "Er hatte schon zuvor einige Kunstwerke von mir gekauft und wollte nun ein Bild ergattern, das im August 2022 das Cover des Playboys zierte, und das für mich unverkäuflich war", so der Künstler gegenüber MM. Obwohl der Milliardär und reichste Mann Spaniens Deklart anbot, den Verkaufspreis für das Bild frei zu wählen, blieb es im Schaufenster des Stores in Port Adriano hängen. Auf dem genannten Kunstwerk ist übrigens ein junger blonder Mann im Pop-Art-Style neben einer Blondine mit Champagner in der Hand in einem PS-starken Sportwagen zu sehen.

"Auf vielen der Bilder sind Motive aus meiner Kindheit wie Dagobert Duck oder Micky Maus abgebildet. Andere symbolisieren meine Träume, wie etwa einen Porsche zu fahren", so der Spray-Art-Künstler. Tatsächlich scheint Dennis Klapschus wortwörtlich den von Walt Disney, dem Erfinder dieser Figuren, stammenden Spruch „If you can dream ist, you can do it” zu leben.

Dennis Klapschus (r.) beim Interview mit dem MM-Redakteur auf der Frauscher-Yacht in Port Adriano. (Uwe Erensmann/@uepress)

Vor Jahren führte der gefragte Künstler und Familienvater noch ein komplett anderes Leben. Nach seiner Maurer-Ausbildung studierte er Architektur. "Ich hatte eine leitende Position in einem Architekturbüro inne. Irgendwann habe ich die Designs, die ich am Computer erstellte, auf eine Leinwand gebracht, und so hat alles begonnen." Anfangs verkaufte er die Bilder zu 500 Euro, konnte jedoch bald höhere Preise verlangen. Die Anfragen für die Gemälde, von denen jedes einzelne eine eigene positive Geschichte erzählt und die mittlerweile 9500 Euro im Schnitt kosten, rissen nicht ab. Das führte dazu, dass Dennis Klapschus sich alleine aus Zeitgründen für seinen früheren Beruf als Architekt oder seine neue Tätigkeit als Künstler entscheiden musste – schließlich kann die Arbeit an einem Bild zwei bis drei Tage in Anspruch nehmen.

Der bekannte irische MMA-Fighter Conor McGregor (r.) kaufte dem deutschen Künstler gleich mehrere Werke ab, um sie auf seiner Lamborghini-Superyacht zu platzieren. (Foto: privat)

Letztendlich wählte er seine Sprühdosen, die Leinwand und die Kunst. Dennis Klapschus und seine Freundin kombinieren bei ihrem Lifestyle derzeit Arbeit und Urlaub miteinander und verbringen nicht nur viel Zeit auf Mallorca, sondern auch an Hot-Spots wie Miami und Mykonos. Ein Ritterschlag für den Sprayart-Künstler war die Ausstellung im Jahr 2019 auf der Art Miami, was als eine der wichtigsten Kunstmessen der Welt gilt. Seitdem ist Klapschus jährlichmit seinen Bildern auf der internationalen Kunstmesse in Florida vertreten. Seit neuestem ist er mit Pop-Titan Dieter Bohlen befreundet und gestaltete sogar dessen Tour-Jacken mit eigenen Motiven. „Das Leben, was ich jetzt führe, hätte ich mir früher niemals vorstellen können”, so der Selfmade-Mann.

(Der Deklart Pop up Store ist noch bis zum 25. August immer freitags und samstags von 18 bis 22 Uhr geöffnet. Nach einer kurzen Sommerpause ist Dennis Klapschus mit seinen Kunstwerken in den Herbstferien wieder an der gleichen Stelle im Nobelhafen auf der Insel anzutreffen.)