Die eng mit Mallorca verbundene Ex-Frau des Schauspielers Uwe Ochsenknecht, Natascha, macht sich derzeit Sorgen um ihre finanzielle Zukunft. Vor kurzem hat das ehemalige deutsche Model, das vor zwei Wochen 60 Jahre alt geworden ist, der Moderatorin Barbara Schöneberger (50) im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" erklärt, wie viel Geld es in Zukunft bekommen wird: "Meine Rente klopft ja schon an, ich habe schon den Bescheid bekommen, wann meine Rente so weit ist. Ich kriege 580 Euro!"

Gegenüber dem Online-Portal T-Online sagte der TV-Reality-Star: "Ich habe nicht vorgesorgt, weil ich 20 Jahre lang verheiratet war und dachte, ich wäre versorgt". Natascha Ochsenknecht trägt auch nach der Scheidung 2012 den Nachnamen ihres berühmten Ex-Gatten und schaffte es, sich im Showbusiness einen eigenen Namen zu machen. Die dreifache Mutter sagte ferner: "Wenn man sich dann trennt, sieht die Welt auf einmal ganz anders aus. Dann denkt man sich: 'Oh, jetzt muss ich wohl von vorn anfangen.' Das passiert vielen Frauen, da muss man durch." Uwe Ochsenknecht mit seiner Lebensgefährtin Kirsten "Kiki" Viebrock beim ATP-Tennis-Event auf Mallorca. Der Schauspieler betreibt die Musikbar Sa Cova in Santanyi. (Foto: @uepress) Trotzdem kann das frühere Model die Situation noch mit Humor nehmen und scherzte in dem genannten Podcast: "Ein Paar gute Schuhe sind schon drin!" Es ist daher anzunehmen, dass die gebürtige Düsseldorferin auch etwas Geld zurücklegen konnte, und nicht ganz auf ihre mickrige Rente angewiesen ist. Schließlich ist sie derzeit in der dritten Staffel von "Diese Ochsenknechts" zu sehen und startete 2015 mit dem Nagellack-Unternehmen "Catherine" durch. Ihr Ex-Mann (68) Uwe Ochsenknecht, der in den 80-er Jahren Bekanntheit durch seine Rollen in "Das Boot" und in der Komödie "Männer" erlangte, ist leidenschaftlicher Musiker und Mitinhaber der Musikbar Sa Cova in Santanyi. Doch auch Natascha Ochsenknecht tritt häufig bei Events auf der Baleareninsel in Erscheinung, zuletzt bei der Remus Lifestyle Night in Port Adriano Anfang August.