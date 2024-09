Gina Schumacher, die älteste Tochter von Michael Schumacher, hat an diesem Samstag auf Mallorca in der familieneigenen Villa Yasmin ihren Verlobten Iain Bethke geheiratet. Das berichtet die spanische MM-Schwesterzeitung „Ultima Hora“ am späten Abend. Das frühere Anwesen des Präsidenten von Real Madrid, Florentino Pérez, ist seit 2018 ein ganz besonderer Rückzugsort der Schumachers. Hier hat die Familie des Formel-1-Weltmeisters wiederholt Weihnachten verbracht und auch die Geburtstage des Rennfahrers gefeiert. Das hatten in der Vergangenheit deutsche Medien wie etwa die “Bunte“ berichtet.

Die 27-jährige Gina Schumacher und Iain Bethke sollen sich vor Jahren auf einer Reitanlage im baden-württembergischen Bergwangen kennengelernt haben. Medienberichten zufolge zogen die beiden Profireiter später gemeinsam in die Schweiz und leben seit Ende 2022 auf der Ranch der Familie Schumacher in Texas. Ähnliche Nachrichten Großes Society-Ereignis: Schumi-Tochter Gina will im Sommer auf Mallorca heiraten Mehr ähnliche Nachrichten Wie „Ultima Hora“ unter Berufung auf deutsche Medien berichtete, die bereits im Vorfeld über die anstehende Hochzeit angekündigt hatten, sah der Dresscode für die Party ein langes Kleid für Frauen und Anzüge für Männer vor. Auf Krawatten durfte indes verzichten werden. Für das romantische Ereignis war eigens eine Hochzeitsplanerin aus Norddeutschland engagiert worden. Auf dem Grundstück der Finca wurde eigens eine Tribüne errichtet, damit die Gäste die Feier vor der idyllischen mediterranen Kulisse bestens verfolgen konnten. Braut und Bräutigam standen unter einem gewölbten, mit Blumen geschmückten Torbogen, um den Bund fürs Leben zu schließen. Die Feierlichkeiten begannen am Samstag gegen 16.15 Uhr und die offizielle Hochzeitszeremonie dauerte etwa eine halbe Stunde. Anschließend begaben sich die Gäste in einen nahen Gartenbereich, wo Zelte und eine Bühne aufgebaut worden waren. Hier feierte das Paar das Bankett und die Party. Am Abend sollte eine Country-Band mit Livemusik zum Tanz aufspielen. Das Anwesen, für das die Schumachers 2018 rund den Angaben zufolge 30 Millionen Euro bezahlten, befindet sich auf einem 15.000 Quadratmeter großen Grundstück und verfügt unter anderem über zwei Swimmingpools.