Mallorca-Freund Jürgen Klopp ist wieder da! Doch dieses Mal überrascht der charismatische Erfolgstrainer mit einem völlig neuen Karriereweg. Nach Informationen der Bild-Zeitung ist es dem Unternehmen Red Bull gelungen, die Fußball-Legende für eine besondere Aufgabe zu gewinnen – und das nicht als Trainer!

Ab dem 1. Januar 2025 wird Klopp als "Global Head of Soccer" das weltweite Fußball-Geschäft von Red Bull übernehmen. Ein Job, der gut zu seinem unermüdlichen Ehrgeiz und seinem einzigartigen Fußballverständnis passt. Aber: Klopp wird viel unterwegs sein und für seine Lieblingsinsel Mallorca deutlich weniger Zeit haben ...

Nach neun emotionalen Jahren beim FC Liverpool, wo Klopp als absolute Ikone verabschiedet wurde, hatte er im Frühjahr eine Pause angekündigt. Bereits in Mainz und Dortmund hinterließ er zuvor als Trainer eine ähnliche Erfolgsspur und gewann die Herzen der Fans im Sturm. Nach seinem Abschied aus England erklärte Klopp noch im Mai: "Kein Klub, kein Land für das nächste Jahr. Das kann ich versprechen."

Doch er fügte mit einem Augenzwinkern hinzu: "Ich bin zu jung, um nur noch Padel-Tennis zu spielen oder Zeit mit den Enkelkindern zu verbringen. Vielleicht finde ich etwas anderes." Und genau das hat er jetzt getan. Klopp gilt als großer Padel-Freund, spielt auf der Insel regelmäßig im Mallorca Country Club in Santa Ponça. Auch das wird in Zukunft deutlich kürzer kommen müssen.

In seiner neuen Rolle wird "Kloppo" das weltweite Netzwerk der Red-Bull-Fußballvereine managen. Dazu gehören prominente Clubs wie RB Leipzig, Red Bull Salzburg, Leeds United, New York Red Bulls, Bragantino in Brasilien und Omiya Ardija in Japan. Klopp wird also nicht nur einen Verein in einem Land betreuen, sondern gleich eine Vielzahl von Klubs auf der ganzen Welt lenken. Klar ist: Klopp hat offenbar etwas Großes vor!

Zu Mallorca hat der Erfolgstrainer eine besondere Beziehung. Seit Jahren besitzt er hier ein Anwesen, das ihm als Rückzugsort dient, um sich vom stressigen Fußballalltag zu erholen. Auf der Insel tankt er neue Energie, verbringt Zeit mit seiner Familie und genießt die mediterrane Ruhe. Mallorca ist für Klopp nicht nur ein Ferienziel, sondern eine zweite Heimat geworden. Das Gute: Bis zum 1. Januar hat der 57-Jährige Zeit, die Insel in vollen Zügen zu genießen.