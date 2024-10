An der Playa de Palma auf Mallorca ist es am vergangenen Wochenende zu einem tätlichen Angriff in der Partyszene gekommen. Dabei ist ein deutscher Party-Sänger in der Diskothek Bierkönig am Ballermann verletzt worden. Aus dem Publikum flog ein Bierkrug in Richtung Bühne und traf den Musiker am Körper. Das Opfer ist der unter dem Künstlernamen Rumbombe bekannte 33 Jahre alte Robin Mayer gewesen. Danach äußerte er sich kritisch und besorgt über den Vorfall.

"Mir fehlen die Worte, ich bin krass schockiert", berichtet der deutsche Sänger von dem Zwischenfall am vergangenen Samstag im Bierkönig. Ein Gast hatte den Bierkrug auf die Bühne geschleudert. In dem Video bei Instagram ist zu sehen, wie Rumbombe an der Schulter getroffen wird. Zwar sei der Krug nicht aus Glas gewesen, dennoch habe er Schmerzen: "Meine Schulter tut immer noch weh. Das hätte ziemlich ins Auge gehen können", kommentiert er den Angriff, sichtlich getroffen. Danach sei der pöbelnde Gast ausfindig gemacht und "direkt herausgeworfen" worden. Die Security, die DJs und auch das Publikum im Bierkönig hätten "supergut reagiert", bedankt sich der Ballermann-Sänger. In dem Video wird deutlich, wie fassungslos er über den Vorfall zu sein scheint. Stellenweise ringt er sogar um die richtigen Worte. Robin Mayer scheint mitgenommen zu sein. Zum Ende des Videos wendet er sich mit deutlichen Worten an seien Fangemeinde: "Denkt daran, der Ballermann und alles, was wir hier machen, ist dafür da, um Spaß zu haben. Und nicht, dass jemand verletzt wird", sagt der 33-jährige Sänger und ergänzt: "Sowas hat am Ballermann nichts zu tun. Seid lieb zueinander und verletzt euch nicht! Danke!" An diesem Wochenende wird Rumbombe aber wieder auf der Bühne im Bierkönig stehen. Von Donnerstag bis einschließlich Sonntag, 24. bis 27. Oktober, wird das Closing an der Playa de Palma gefeiert. Das ausführliche Line-up können Sie hier nachlesen. Auch in der Diskothek Megapark am Ballermann wird das Saisonende tagelang mit zahlreichen Auftritten zelebriert.