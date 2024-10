Ein Leben am Mittelmeer, unter Palmen und der Sonne des Südens – nach Mallorca auszuwandern, ist wohl für viele Menschen ein Traum. Wer mit dem Gedanken spielt, ein neues Leben auf der Insel zu beginnen, an den hat die deutsche Schauspielerin Christine Neubauer jetzt klare Worte gerichtet. Sie warnt Menschen davor, diesen Schritt blauäugig und ohne Vorbereitung zu wagen.

Ein Tipp, den die Teilzeit-Residenten und Immobilienbesitzerin anderen in der Sendung Gala TV ans Herz legt, ist: "Auswanderern, die sich auf Mallorca niederlassen, sage ich wirklich: Sprecht doch ein bisschen die Sprache! Und legt euch ein finanzielles Polster zu, weil ohne Sprache und ohne Rückendeckung, so kann man sehr schnell scheitern." Über den Auftritt der Schauspielerin hatte unter anderem die Münchner Abendzeitung berichtet.

Auch in Bezug auf die Auswahl einer Immobilie hat die 62-Jährige einen Rat: "Bitte nie ohne Heizung!" Weiter erklärt sie in der Sendung das Wetter auf Mallorca: "Was mich überrascht hat: Es ist nicht wirklich kalt. Ich habe auf Mallorca noch nie Minusgrade erlebt. Aber die Kälte, die empfindet man trotzdem, weil es eine nasskalte Kälte ist", schildert Christine Neubauer.

Den Wunsch, selber einmal auf der Insel zu leben, habe sie schon lange gehabt, erzählt der deutsche Promi: "Ich bin ganz früher durch die Stadt Palma gelaufen und dann stand ich davor, vor einem Haus in der Altstadt, und dachte: 'Da will ich mal leben.' Und generell bin ich ein südländischer Typ. Ich liebe die Wärme, die ich im Süden bekomme."

Vor mehr als zehn Jahren hat Christine Neubauer ihren Lebensmittelpunkt nach Mallorca verlegt. In der Altstadt der Inselhauptstadt Palma lebt sie mit ihrem Partner José Campos. Darüber hinaus besitzt sie ein "Wochenend-Haus" im Tramuntana-Gebirge. Noch mehr von ihrem Leben und Wirken auf der Insel hat sie MM erzählt, hier können Sie das Interview nachlesen.