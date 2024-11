Tabea Heynigs Alltag spielt sich nicht unter Palmen ab, sondern in Köln. Dort steht die 54-Jährige regelmäßig für die Serie „Unter Uns“, die seit über 30 Jahren das Publikum begeistert, vor der Kamera. Die Schauspielerin, die vor 15 Jahren als Britta Schönfeld-Küpper in die Rolle einer Mutter mit dramatischer Vergangenheit geschlüpft ist, hat sich längst in die Herzen der Zuschauer gespielt. Im exklusiven MM-Interview öffnet sie sich über ihre Rolle, das späte Mutterdasein und ihre Reise durch die Welt des Entertainments.

Heynig pendelt zwischen Bonn, wo sie mit ihrem Ehemann Oliver und ihrem Sohn Monty lebt, und der Domstadt, wo die Dreharbeiten stattfinden. „Ich habe eine kleine Drehwohnung in Köln, sodass ich auch mal dort bleiben kann, wenn es spät wird“, erzählt sie. Denn ihre Arbeitstage beginnen früh, meist schon um 7 Uhr morgens. „Oft sitze ich eineinhalb Stunden in der Maske. Während Corona habe ich gelernt, mich selbst zu schminken“, gesteht sie. Heynigs Familie steht immer an erster Stelle: Gemeinsam mit der „Unter Uns“-Redaktion hat sie deshalb vereinbart, dass sie zweimal pro Woche früher gehen darf, um Monty von der Schule abzuholen. Ansonsten hält ihr Ehemann ihr den Rücken frei. „Ich bin dankbar für Oliver. Ohne ihn könnte ich diesen Job nicht machen.“

"Eine Scheibe von Britta abschneiden"

In „Unter Uns“ spielt Tabea die facettenreiche Britta, eine Frau mit einer dramatischen Vergangenheit, die ihr eigenes Kind 18 Jahre lang nicht gesehen hat. „Manchmal hoffe ich, dass meine Rolle nicht mehr so viel lügt und betrügt“, sagt sie und fügt schmunzelnd hinzu, dass sie aber in den letzten Jahren vom Drama weggekommen ist. Britta erinnere sie an die kultigen Charaktere aus „Absolutely Fabulous“ und habe einen jüngeren Bäcker als Lover. „Ich würde mir in manchen Dingen gerne eine Scheibe von Britta abschneiden“, gesteht Heynig lachend.

Ihre Reise zur Schauspielerei führte Heynig durch verschiedene Stationen. Sie lebte in Mailand, arbeitete nach eigenen Angaben in „Low-Budget-Jobs” („Ich würde mich damals als Rave-Model bezeichnen”) und tanzte in den Sommermonaten an der italienischen Adria, weshalb sie auch hervorragend Italienisch spricht. Diese eigene Model-Vergangenheit fließt auch in ihre Rolle als Britta ein: „Britta war auch mal Model“, sagt Heynig. Die Kostümfrau am Set liebe es deshalb, sie anzuziehen. „Manchmal darf Tabea Brittas hohe Schuhe mit nach Hause nehmen, und manchmal bringe ich selbst Klamotten mit ans Set.”

Tabela Heynig mit Mann Oliver und Söhnchen Monty. Foto: Uwe Ersenmann/@uepress

Erst mit 47 Jahren wurde Tabea Heynig schließlich Mutter. Diese Entscheidung hat ihr Leben verändert, doch die Schauspielerin meistert die Herausforderung mit Bravour. „Es ist eine ganz besondere Erfahrung, die ich nicht missen möchte“, sagt sie voller Stolz.

Ein weiterer Traum hat sich für Heynig in diesem Herbst mit einem Shooting für den Playboy erfüllt. „Viele meiner Kolleginnen aus ‚Unter Uns‘ waren schon im Playboy. Ich habe mich immer gefragt: ‚Wann bin ich mal dran?‘ Jetzt hat es geklappt“, freut sie sich und sagt: „Ich bin das Cover-Model in der November-Ausgabe, wir feiern 30 Jahre ‚Unter Uns’“. Sie möchte auf diese Weise auch für mehr Sichtbarkeit von Frauen jeden Alters einstehen. „Man spricht ständig darüber, dass 40 das neue 30 und 50 das neue 40 ist und so weiter. Dabei ist es doch total egal, wie alt man ist.“

30 Jahre lang nicht auf Mallorca gewesen

Apropos jung: „Als Kind war ich mit meiner Familie immer am Bodensee, nie im Hotel am Mittelmeer“, erinnert sie sich. Ihr erster Besuch auf Mallorca war 1988; da war sie endlich 18 und mit ihrer besten Freundin im Bus unterwegs nach Süden. „Vom Festland setzten wir auf die Insel über und blieben eine Zeit lang in Cala d’Or.” Erst knapp 30 Jahre später kehrte sie wieder nach Mallorca zurück, seitdem ist sie regelmäßig hier zu Gast. „Die Insel hat eine ganz andere Attraktivität als zum Beispiel Ibiza. Alle wollen nach Mallorca“, erklärt sie mit Begeisterung. „Ich liebe die Sonne, die Natur und das Meer. Wasser macht mich glücklich, wenn ich es sehe.“