Die Gigayacht des Amazon-Gründers Jeff Bezos, die Koru, ist am Sonntag in der Bucht von Palma de Mallorca gesichtet worden. Das meldete die englischsprachige MM-Schwesterzeitung "Mallorca Bulletin" am Montag. Ob der Tycoon oder seine Lebensgefährtin Lauren Sánchez selbst an Bord sind, ist allerdings unklar.

Die 127 Meter lange Koru, deren Bau vor etwa mehr als einem Jahr abgeschlossen wurde, ist nicht nur wegen ihrer Baukosten von fast 500 Millionen US-Dollar eine Sensation. Auch ihre imposante Dreimastschoner-Takelung und ihre Abmessungen, die nur von der Sailing Yacht A übertroffen werden, sind beeindruckend. Ähnliche Nachrichten "Eigentumsverhältnisse unklar": Spektakuläre Milliardärsyacht liegt in der Bucht von Palma Mehr ähnliche Nachrichten Trotz ihrer enormen Größe bietet die Koru Platz für lediglich 18 Gäste und wird von einer 40-köpfigen Besatzung betreut. In Begleitung kreuzt in der Regel auch die Abeona, das Beiboot der Koru. Mit ihren 75 Metern Länge ist auch sie ein imposantes Schiff. In den vergangenen Jahren waren die Abeona und die Koru mehrfach in den Gewässern rund um die Balearen gesichtet worden, wo sie bei ihren Ausflügen immer wieder für Aufmerksamkeit sorgten. Während die Koru als eine der größten und luxuriösesten Segelyachten der Welt gilt, ist die Abeona mit ihren 75 Metern nicht weniger beeindruckend. Jeff Bezos, dessen Vermögen auf etwa 150 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, nutzt die Abeona und die Koru für private und geschäftliche Reisen. Während die Koru mit Luxus und Größe punktet, dient die Abeona als unverzichtbares Hilfsschiff, das sowohl logistische als auch repräsentative Aufgaben erfüllt.