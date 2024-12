Auf der Sonneninsel ist jede der 24 Stunden im Berufsalltag von Felix Stadtlander anders. Und beinah, so könnte man sagen, führt der 38-jährige Deutsche ein Leben, von dem die meisten seiner Landsleute nur träumen können. Doch der Event-Manager ist eigentlich selbst ein Träume-Erfüller, da er die Urlaubswünsche seiner Kunden aus allen sozialen Klassen und aller Herren Länder Realität werden lässt. Vom Junggesellenabschied am Ballermann, Feiern im VIP-Bereich des Megaparks, Essen im Nobel-Restaurant, Helikopter-Rundflügen über die Insel oder Abenteuern auf dem Jetski oder Luxus-Yachten auf See ist eigentlich (fast) alles dabei. Oftmals sind es vermögende Großindustrielle, bekannte Musiker oder Sportikonen, die den Urlaubs-Concierge auf Mallorca buchen. "Mein schönstes Erlebnis war mit einem deutschen Geschäftsmann, der einen tollen Tag auf der Insel verbringen wollte. Wir sind mit einem Boot – der Fjord 44, die Mercedes des Wassers genannt wird, – raus aufs Meer gefahren." Bis nach Mallorcas Nachbarinsel Cabrera sei Stadtlander mit dem Business-Man und seinen Freunden dabei gekommen, erzählte er im MM-Gespräch. Unterwegs hätte man noch Abstecher bei Cala Pi und Es Trenc gemacht und sei Sea Bob gefahren, wobei es an Bord hausgemachte Paella und Fingerfood gab. "Eine der weiblichen Gäste kontaktierte mich nach dem Trip und sagte, dass es der schönste Tag ihres Lebens gewesen sei. Und so ein Feedback bedeutet mir tatsächlich mehr als Geld", so Stadtlander.

Zu seinem ungewöhnlichen Beruf, der so recht in keine Schublade passt, ist Stadtlander auf sehr ungewöhnliche Weise gekommen. 2012 hat der Norddeutsche als Promoter an der Playa de Palma angefangen. "Ich habe zehn Jahre am Ballermann gearbeitet und hatte in meinem Promotionjob täglich mit Tausenden Menschen Kontakt", sagt Stadtlander, der Vater eines 15-jährigen Jungen ist. In dieser Zeit habe er nicht nur an seiner Kommunikationsfähigkeit feilen können, sondern auch stark seine Menschenkenntnis verbessert. Auf diese Expertise und die Geschäftsbeziehungen aus jener Zeit könne er nun zurückgreifen.

Der Event-Organisator vor einem Jeep in seiner Wahlheimat Mallorca.

"Während der Corona-Pandemie habe ich all meinen Mut zusammengenommen, Gas gegeben und mich selbständig gemacht", erklärt der Event-Organisator. Derzeit ist seine Firma Mallorca Adventures noch eine One-Man-Show, doch würde er über kurz oder lang aufgrund der steigenden Buchungsanfragen wohl technisch und auch personell expandieren wollen.

"Manchmal werde ich am Ballermann mit das 'deutsche Trüffelschwein' betitelt”, verrät er mit einem Schmunzeln. Schließlich sei er dafür bekannt, mit seinem außergewöhnlichen Netzwerk und seinen Kenntnissen über Land und Leute, die ungewöhnlichsten Ferien-Träume von heute auf morgen wahr werden zu lassen. "Für mich ist Mallorca das Paradies. Doch viele schaffen es hier nicht, scheitern oder brechen ihre Zelte wieder ab. Mein Erfolgsrezept ist es, sich stark anzupassen und jedes Jahr viel Neues dazulernen", fasst Stadtlander seine Erfahrungen zusammen. Die Insel sei für ihn ein international zusammengewürfeltes Potpourri und unterliege aufgrund des dauernden Kommens und Gehens von Einheimischen und Zugezogenen einem steten Wandel. Um in dieser Hinsicht flexibel zu agieren habe sich der Event-Organisator ein Credo zu eigen gemacht: "Meine eigenen goldenen Regeln lauten: Erstens wundere ich mich über nichts! Zweitens rege ich mich über nichts auf."

Bei so manchem Junggesellen-Abschied, den er organisierte, feierte der Deutsche tatkräftig mit.

Bei Stadtlander, der im Laufe seiner Jahre auf dem Eiland mit so manchen unvorstellbaren Hindernissen konfrontiert wurde, gebe es kein "Das-Geht-Nicht". "Zu mir kommen nicht nur Fußball-Teams, die mit ihrer Truppe auf mehreren Booten auf die See hinausfahren wollen und hierfür günstigste Angebote suchen. Letztens wurde ich von jemandem angefragt, der von einer Reinigungskraft bestohlen wurde und nun eine neue zuverlässige Putzhilfe sucht", so der Selfmademan. In seinem Handy mit über 5000 Kontakten hat er zudem auch Zugriff auf Gärtner, Handwerker oder weiß schlicht und einfach, welches der beste Transfer vom Flughafen zum Hotel oder zur gemieteten Finca ist. "In Deutschland wäre es mir niemals möglich gewesen, so eine Art von Traumjob zu haben. Mallorca ist in meinen Augen ein besonderes Biotop, wo viele Kulturen aufeinanderprallen, die es zu verstehen gilt."