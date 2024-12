Weihnachten auf Mallorca, das fühlt sich irgendwie ganz anders an als in Deutschland. Seitdem ich vor siebeneinhalb Jahren auf die Insel ausgewandert bin, habe ich die meisten Feste auch hier verbracht. Das hatte verschiedene Gründe. Meistens lag es an der Arbeit. Dieses Jahr jedoch werde ich zum ersten Mal seit vier Jahren Weihnachten wieder einmal mit meiner Familie in Deutschland feiern.

Doch ich fühle mich hin- und hergerissen. Auch wenn Weihnachten in Spanien ganz anders ist und sich vor allem am Anfang fremd anfühlte, habe ich in diesem Jahr ehrlich gesagt keine Lust, nach Deutschland zu fliegen. Denn: Mallorca, vor allem Sóller, ist mein Zuhause. In den vergangenen Jahren hat sich in „meinem” Dorf eine echte Tradition entwickelt. Mittlerweile sehe ich meine Freunde hier als Familie an.

Gefeiert wird normalerweise im Hause einer Freundin. Dabei hat sich eine bestimmte Gruppe eingefunden. Vor allem Junggesellen kommen zusammen: aus Frankreich, Rumänien, Italien, Österreich und aus Spanien. Im Voraus wird zusammen eingekauft und gemeinsam gekocht. Auf den Tisch kommt zunächst aufgeschnittene Salami, Käse, Schinken, Oliven und Öl.

Als Hauptspeise gibt es meist Fleisch mit verschiedenen Beilagen. Die Stimmung ist immer ausgelassen und auch auf Geschenke muss niemand verzichten. Damit das Weihnachtsshopping bei so vielen Personen nicht zu aufwendig und teuer wird, haben wir uns für eine Art Wichteln entschieden. Ein Los entscheidet demnach, wer wem ein Geschenk macht.

Zum Essen bringt jeder eine Kleinigkeit mit. Doch das ist nicht das Wichtigste. Uns verbindet vor allem eines: in einem fremden Land ein neues Leben aufzubauen; ohne Familienangehörige eventuelle Probleme zu lösen und Höhen und Tiefen im alltäglichen Leben zu meistern.

Vielleicht ist das nicht unbedingt das Weihnachten, das sich viele unter einem perfekten Festtag vorstellen, so ganz ohne Tannenbaum, Weihnachtslieder und Traditionsgerichten. Aber es ist ein Zusammensein, das uns glücklich macht. Es ist ein Fest mit Menschen, mit denen ich wirklich zusammen sein möchte, die mein Leben und mich auf Mallorca verstehen.

Und das weit entfernt von deutschem Weihnachtsmarktbudenzauber und Glühwein et cetera, aber dafür ein Stück näher dran an den Einheimischen und Zugezogenen. In dem Sinne: Frohe Weihnachten oder wie man auf Mallorquín sagt: Bon nadal!