Tausende Deutsche beim Weihnachtsgottesdienst in der Kathedrale von Palma

Volles Haus in der Kathedrale von Palma! Auch in diesem Jahr haben die beiden deutschsprachigen Weihnachtsgottesdienste an Heiligabend wieder Tausende von Menschen, vorwiegend deutsche Urlauber und Residenten, in das gotische Gotteshaus und Wahrzeichen von Mallorca strömen lassen. Die ökumenische Christmette, die seit 1971 stattfindet, hat sich längst zu einer liebgewordenen Tradition für deutschsprachige Inselbewohner entwickelt.

Zur 52. Ausgabe dieser festlichen Tradition kamen die Besucher mal wieder in Scharen. Vor allem die erste der beiden Messen war so begehrt, dass bis zu 1000 Besucher wegen Überfüllung keinen Einlass mehr in die Kirche erhielten. Bereits vor Öffnung der Kathedralentore zog sich die Schlange Hunderte Meter weit durch die Altstadt von Palma. In diesem Jahr zeichnete die evangelischen Gemeinde auf Mallorca für die Organisation verantwortlich. Die Warteschlange für den Einlass in die Kathedrale zog sich um mehrere Häuserblocks. Nicht jeder schaffte es am Ende hinein. Die Messe wurde musikalisch untermalt von Sopranistin Waltraud Mucher, Organist Tomeu Mut und Saxophonist Norbert Fimpel, der den Klangrahmen mit seinem Instrument bereicherte. Die Musik ergänzte die Predigten und die Lesung der Weihnachtsgeschichte und schuf eine besinnliche Stimmung, die das Thema des Friedens und der Hoffnung verstärkte. Mit bis zu 5000 Menschen, die sich bei den beiden Messen versammeln, gilt die Veranstaltung als der größte deutschsprachige Gottesdienst im Ausland. Das beeindruckende Ereignis fand einmal mehr in der prachtvollen Kulisse der Kathedrale "La Seu" statt und bot den Teilnehmern einen Moment des Friedens und der Besinnung.