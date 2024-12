Die schwedische Investorengruppe House by Sanz, die auf Mallorca bereits mit ihrem exklusiven Social Club "Làlia" für Aufsehen gesorgt hat, wird nun ein neues Luxusprojekt realisieren: Im ehemaligen Bingo Balear, das seit 2014 geschlossen ist und sich in der Plaza Comte del Rosselló befindet, soll ein luxuriöses Spa entstehen. Das Gebäude, das sich in unmittelbarer Nähe zum Mercat de l’Olivar und der Plaza España befindet, erhält damit eine neue Bestimmung, nachdem es jahrzehntelang ungenutzt blieb.

Das Spa-Projekt, das bereits erste Zustimmung von der Stadtverwaltung Palmas erhalten hat, ist der neueste Coup der Unternehmer, die mit "Làlia" bereits einen Luxus-Club für Besserverdiener in Palma betreiben. Der private Club, der nur nach einem persönlichen Interview und der Zahlung einer monatlichen Gebühr von mindestens 175 Euro zugänglich ist, richtet sich vor allem an die High-End-Szene der Insel. Mit ihrer neuen Investition im ehemaligen Bingo Balear setzen die Betreiber jetzt ein weiteres Zeichen in Richtung Luxus.

Einst Theater, Varieté-Bühne und Kino

Das historische Gebäude, das ursprünglich Anfang des 20. Jahrhunderts als Theater, Varieté-Bühne und Kino diente, wird nach der Umgestaltung ein modernes Spa beherbergen. Geplant sind unter anderem Salzwasserpools, und die Kapazität wird auf 30 bis 40 Personen begrenzt sein. Eine stilvolle Neugestaltung im neoklassizistischen Design, das 1948 während einer Renovierung geschaffen wurde, soll erhalten bleiben und gleichzeitig die moderne Wellness-Oase widerspiegeln.

Mit House by Sanz steht eine Gruppe hinter dem Spa-Projekt, die auf Mallorca bereits zahlreiche Luxusimmobilien realisiert hat. Neben dem erfolgreichen Social Club "Làlia" und dem Restaurant Sa Placeta in der Calle Pescatería gehören zu ihren weiteren prestigeträchtigen Projekten die Sanierung von Can Fontiroig, einer historischen Immobilie in der Calle Portella, und das in Entwicklung befindliche Son Fiol Hotel & Country Club in Consell.

Das Spa im ehemaligen Bingo Balear wird somit nicht nur ein weiterer exklusiver Freizeitort auf der Insel sein, sondern auch ein starkes Signal für die zunehmende Konzentration von Luxusinvestitionen im Herzen Palmas. House by Sanz hat es erneut geschafft, sich als führender Anbieter im gehobenen Immobilien- und Lifestyle-Segment auf Mallorca zu etablieren.