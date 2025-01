Der große Mallorca-Freund Max Schautzer ist tot. Der 1940 im österreichischen Klagenfurt geborene Radio- und Fernsehmoderator, der durch Sendungen wie "Spaß muß sein", "Die schönsten Melodien der Welt" und "Immer wieder sonntags" einem breiten Publikum bekannt wurde, verstarb im Alter von 84 Jahren in Köln, wie die Bild-Zeitung berichtet.

Gemeinsam mit seiner Frau Gundel, mit der er seit 1968 verheiratet war, verbrachte Schautzer viele Jahre auf Mallorca. Die Insel war für beide ein Ort der Entspannung und Inspiration. Sie genossen die mediterrane Lebensart, die malerischen Landschaften und die Herzlichkeit der Mallorquiner. Ihr Domizil in Port d’Andratx war lange Zeit nicht nur ein Rückzugsort, sondern auch ein Treffpunkt für Freunde und Kollegen.

Engagiert für Benefiz-, Kultur- und Sportveranstaltungen

2004 wurde Schautzer aufgrund seines fortgeschrittenen Alters als Moderator der Sendung "Immer wieder sonntags", die er seit 1995 moderierte, von der ARD entlassen und durch Sebastian Deyle ersetzt. Dies sorgte damals für ein großes Medienecho. Seitdem engagierte sich Schautzer für Senioren und schrieb ein Buch zur Verständigung der Generationen, in dem er auch seine eigene Entlassung thematisierte.

Auf Mallorca schätzte Schautzer eigenen Aussagen zufolge die kulturelle Vielfalt der Insel und engagierte sich auch für lokale Veranstaltungen in den Bereichen Kultur und Sport. Er war oft auf Benefiz-Events zu sehen und unterstützte verschiedene soziale Projekte auf der Insel. Seine Liebe zum Golfspielen führte ihn häufig auf die Golfplätze. Im Rahmen von Golf-Events trat Schautzer auch mehrfach als Moderator in Erscheinung.

Nach dem Tod seiner Frau Gundel Ende 2021 zog sich Schautzer zunehmend aus der Öffentlichkeit zurück. Dennoch blieb Mallorca stets ein wichtiger Ort in seinem Leben, der ihn an die gemeinsamen glücklichen Zeiten erinnerte. Die Inselgemeinschaft wird Schautzer als warmherzigen und großzügigen Menschen in Erinnerung behalten, der Mallorca in sein Herz geschlossen hatte.