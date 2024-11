Mallorca ist reich an Bausünden aller Art. Die meisten dieser Gebäude – etwa im Britendorado Magaluf – stehen wieter wie eh und je in der Landschaft herum. Doch in der Vergangenheit gab es durchaus auch Abrissaktionen.

In Erinnerung sind etwa 68 Apartments im Weiler Ses Covetes am traumhaften Es-Trenc-Strand. Diese waren legal errichtet worden, wurden aber später von der zuständigen Gemeinde Campos für illegal erklärt und im Frühling des Jahres 2013 entfernt. Doch ins tiefere Gedächtnis der Menschen war noch eine andere Abrissaktion aus dem Jahr 2000 gedrungen: Es handelte sich um einen hässlichen Hotelrohbau namens Monnaber, der im Jahr 1962 im Tramuntana-Gebirge bei Fornalutx in den Wald gesetzt worden war. Es sollte fast 40 Jahre dauern, bis 54 Kilogramm Dynamit dem Bau ein Ende bereiteten. Weitere hässliche Gebäude, die vor dem Abriss stehen, sind folgende: Zwölf illegal errichtete Apartments im bei Deutschen beliebten Ferienort Cala Llamp und die 16 sogenannten Montport-Wohnblöcke in Port d'Andratx.