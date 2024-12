Nach einem elfjährigen Hin und Her verfügt die Gemeinde Andratx im Südwesten von Mallorca endlich über eine gerichtliche Anweisung, die sie zum Abriss von mehreren einst illegal errichteten Apartments in der von vielen Deutschen bewohnten Feriensiedlung Cala Llamp befähigt. Die Bürgermeisterin Estefania Gonzalvo bestätigte dies am Mittwoch der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".

Dr letzte Mieter, der dort wohnte, hat inzwischen den Komplex verlassen. Mitarbeiter konnten nun die Anlage einzäunen und sämtliche Jalousien und Restmöbel entfernen. Weitere Vorbereitungen für die wohl bald zum Einsatz kommenden Abrissbirnen laufen. Ähnliche Nachrichten Illegale Häuser in Cala Llamp: Gemeinde-Mitarbeiter versiegeln Wohnungen Mehr ähnliche Nachrichten Die Apartmentblöcke waren vor über zwei Jahrzehnten ohne Baugenehmigung errichtet worden. Schon 2021 war das erste Abrissunternehmen mit den Arbeiten beauftragt worden, trat jedoch nach langer Verzögerung vom Vertrag zurück. Daraufhin wurde die Ausschreibung neu formuliert, und im Sommer 2024 erhielt die Baufirma Dosmas Grup den Zuschlag. Der Vertrag wurde Ende August von der Bürgermeisterin unterzeichnet, mit einer festgelegten Ausführungsfrist von acht Wochen. Ziel war es, den Abriss und die Beseitigung der Trümmer bis Oktober abzuschließen.