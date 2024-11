Der Abriss der bereits vor vielen Jahren illegal errichteten Apartmenthäuser in Cala Llamp im äußersten Südwesten von Mallorca rückt immer näher. Mitarbeiter der zuständigen Gemeinde Andratx rückten am Mittwoch dort an und versiegelten die insgesamt zwölf leerstehenden Wohnungen. Außerdem wurden Messungen durchgeführt.

Ein genaues Datum für die Abrissaktion steht nach Angaben von Bürgermeisterin Estefanía Gonzalvo noch nicht fest. Erst müsse eine gerichtliche Anordnung abgewartet werden. Ein ausländisches Ehepaar, das eine der Wohnungen bewohnt, blockiert nämlich die Bagger – der Abriss kann erst erfolgen, wenn die Mieter gerichtlich aus der Wohnung geklagt sind. Die Apartmentblöcke waren vor über zwei Jahrzehnten ohne Baugenehmigung errichtet worden. Schon 2021 war das erste Abrissunternehmen mit den Arbeiten beauftragt worden, trat jedoch nach langer Verzögerung vom Vertrag zurück. Daraufhin wurde die Ausschreibung neu formuliert, und im Sommer 2024 erhielt die Baufirma Dosmas Grup den Zuschlag. Der Vertrag wurde Ende August von der Bürgermeisterin unterzeichnet, mit einer festgelegten Ausführungsfrist von acht Wochen. Ziel war es, den Abriss und die Beseitigung der Trümmer bis Oktober abzuschließen.