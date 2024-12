Planungen der Stadt Palma de Mallorca für ein völlig neues Viertel in der Nähe der Playa nehmen mehr und mehr Gestalt an. Vorgesehen sind in Ses Fontanelles nach am Freitag veröffentlichten Informationen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" unter anderem über 400 Wohnungen in mehreren Gebäuden.

Hinzu kommen Geschäfte in den Erdgeschossen und auch öffentliche Einrichtungen. Ein neuer Kreisverkehr mit einem Durchmesser von 50 Metern ist ebenfalls angedacht. Die Stadtverwaltung hat sich bereits ausgerechnet, etwa eine Million Euro mehr an Steuern einzunehmen. Verantwortlich für das sogenannte "centro urbano" zeichnet die Firma Unibail Rodamco. Die Wartung des neuen Viertels soll die Stadt etwa 900.000 Euro im Jahr kosten. Dieses Geld soll auch für die Pflege größerer Gartenanlagen verwendet werden. Ses Fontanelles befindet sich in unmittelbarer Flughafennähe hinter Can Pastilla. Jahrelang gab es Pläne, dort ein großes Einkaufszentrum zu errichten. Daraus wurde bislang nichts. Zu Ses Fontanelles gehört auch das berühmte Palma Aquarium.