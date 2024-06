In der Musikgeschichte haben wohl nur wenige Bands die Fähigkeit gehabt, sich of oft neu zu erfinden wie Blondie. Von ihren Anfängen in der New Yorker Punk-Szene in den 1970er Jahren bis hin zu weltweiten Pop-Hits hat Blondie es geschafft, Genres zu verschmelzen und über die Jahrzehnte hinweg angesagt zu bleiben. Angeführt von der charismatischen Debbie Harry haben Blondie defiitiv einen unauslöschlichen Eindruck in der weltweiten Musikkultur hinterlassen – und am Donnerstagabend auch beim Mallorca Live Festival!

"Hallo? Hola? Good Evening!", rief Debbie Harry (mit Sonnenbrille und einem T-Shirt mit der Aufschrift "Punk") den Tausenden von Zuhörern vor ihr zu, nachdem sie den ersten Song, die Hymne “One Way or Another”, gesungen hatte – gefolgt von “Hanging on the telephone” (eine Coverversion von The Nerves), “Sunday Girl” und “Call me”. Miss Harrys’ sets etwas rätselhaftes und gleichzeitig fesselnde Ausstrahlung wird von ihren Bandkollegen umrahmt, insbesondere von den beiden anderen Gründungsmitgliedern Clem Burke, der in letzter Zeit mehrfach in Palma gespielt hat, und Chris Stein. Hinzu kommen Leigh Foxx, Tommy Kesler und Matt Katz-Bohen, die gemeinsam gemeinsam mit Klassikern wie “Heart of Glass” die Bühne in Magaluf rockten Weltweit mehr als 40 Millionen Platten verkauft Blondie hat weltweit über 40 Millionen Platten verkauft. Die Band wurde 2006 in die Rock-and-Roll-Hall-of-Fame aufgenommen. Ihr eklektische angehauchter Stil und ihre Fähigkeit, Genres miteinander zu verschmelzen, haben im Laufe der Jahre unzählige weitere Künstler und Bands beeinflusst. Darüber hinaus wurde Debbie Harry auch dank ihrer Bühnenpräsenz undihrem einzigartigen Stil zu einer Modeikone.