Das mit Spannung erwartete Konzert von Anastacia, das am Dienstagabend hätte stattfinden sollen, ist abgesagt worden, wie die Organisatoren der Palma Conert Series bekannt gegeben haben. Die Konzertreihe, die mit dem Auftritt der amerikanischen Sängerin hätte enden sollen, wurde unterbrochen. Das Festival hofft, die Sängerin im nächsten Jahr begrüßen zu können.

Anastacia selbst hat in den sozialen Netzwerken eine Mitteilung an ihre Fans gerichtet, in der sie erklärt: "Leider werde ich aus gesundheitlichen Gründen am 6. August auf Mallorca sowie bei der Show in Roses am 8. August nicht auftreten können."

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Anastacia (@anastaciamusic)

Gleichzeitig betonte die Interpretin von Liedern wie "I'm Outta Love" und "Now or Never", dass es ihr "sehr leid tut", und weiter: "Ich wollte wirklich bei diesen Shows auftreten, aber mir wurde von meinem Arzt geraten, mich auszuruhen und zu erholen".