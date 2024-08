Antonio Gondar kennen viele Leute auf Mallorca unter dem Namen "Ufo State DJ". Neben seiner Leidenschaft fürs Plattenauflegen besaß Gondar den Club "Diskette de Gomila". Nachdem dieser hatte schließen müssen, erfand sich der Musikliebhaber neu und eröffnete einen wandernden Schallplattenmarkt: den "Diskette Record Store".

"Anfangs fand das Projekt alle zwei Monate als Treffen statt, bei dem man gebrauchte Platten kaufen und verkaufen konnte", sagt Gondar. Der Schwerpunkt seines Vinylangebots liegt auf elektronischer Musik und ihren vielen Verästelungen. "Ich versuche, eine Auswahl an Musik zu treffen, die ich als DJ spielen würde, um allen zu gefallen", erklärt der Koordinator des Diskette Record Store.

Die Märkte finden in sich abwechselnden Lokalen statt. "Dieses Ladenformat gibt mir Freiheit", so Gondar. "Je nach Jahreszeit richte ich einen oder zwei Tage im Monat ein, es hängt auch von den Orten ab, in denen ich den Diskette Record Store organisiere", erklärt der Mann.

Zu den Veranstaltungen kommen Leute mit der Aufregung eines Kindes in der Weihnachtsnacht in dem Glauben, beim Durchstöbern der Kisten einen versteckten Schatz finden zu können. Gondar beobachtet, dass neue und alte Generationen regelmäßig zu den Märkten kommen. Die positive Resonanz des Projektes überrascht ihn und er findet, "dass dieses Interesse für die Vinylkultur zu begrüßen ist."

