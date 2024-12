Mallorca bietet viele Möglichkeiten, sich auf Weihnachten im wahrsten Sinne des Wortes einzustimmen. Zum Beispiel mit dem „Messias”. Das Oratorium des Barockkomponisten Georg Friedrich Händel ist ein wahrer Weihnachtsklassiker. Am Sonntag, 8. Dezember, erklingt es um 19.30 Uhr im Teatre Principal in Palma. Die Ausführenden sind die Chöre Orfeó Ramon Llull, Musicantes de Mallorca, Ars Antigua und der Coral Minuet sowie das Orquesta Lauseta. Die Gesangssolisten sind die Sopranistinnen Irene Mas und Raquel Ribas, der Altistin Marisa Rocam der Tenor Antoni Aragón und der Bass Miquel Company. Die Gesamtleitung hat Francesc Amengual. Tickets für 8 bis 30 Euro: teatreprinci pal.koobin.com.

Am Sonntag, 15. Dezember, steht der „Messias” im Auditorium von Palma auf dem Spielplan. Aufgeführt wird er vom Orfeó Balear und dem Orquesta Sinfónica Europea unter der Leitung von Daniel Mulet. Als Solisten treten Mar Vives (Sopran), Mar Campo (Alt), Pascual Andreu (Tenor) und Gabriel Mas (Bass) auf. Karten für 38 Euro gibt es bei auditoriumpalma.koobin.com.

Exklusiv für die Abonnenten der Konzerte des Sinfonieorchesters der Balearen werden am Donnerstag und Freitag, 19. und 20. Dezember, jeweils um 20 Uhr Auszüge aus dem „Messias” aufgeführt. Neben den Sinfonikern wirken der Kathedralchor Capilla de la Seu sowie die Sopranistin Irene Mas, der Countertenor Rafael Quirant, der Tenor Bryan López und der Bariton Tomeu Bibiloni mit. Die Leitung hat Pablo Mielgo. Weitere Informationen zu dem Konzert: 971-287565.

Tradition haben auch die Konzerte der Chöre des Teatre Principal in Palma am Mittwoch und Donnerstag, 11. und 12. Dezember. Auf dem Programm stehen Weihnachtslieder. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, Karten für 8 und 12 Euro gibt es bei teatreprincipal.koobin.com. Im Teatre Principal von Inca haben am Samstag, 14. Dezember, die Chöre der Balearenuniversität sowie der Universitätsorchester ihren großen Auftritt. Sie werden in verschiedenen Formationen den Theaterraum nutzen. Tickets für 7 und 10 Euro sind bei teatreprincipalinca.koobin.com erhältlich.

Auch geistliche Musik made in USA kommt zum Zuge. Am Donnerstag, 12. Dezember, stehen ab 19.30 Uhr der Chor Ànima Gospel unter der Leitung von Llucia Gomila und die Sängerin Sheela Gathright als Solistin im Kongresspalast in Palma auf der Bühne. Mit dabei sind der Pianist Martí Bibiloni und der Schlagzeuger Rubén García. Die Eintrittsspende für das Benefizkonzert beträgt 12 Euro und kommt dem Dachverband UNAC zugute. Am Sonntag, 22. Dezember, wird das Konzert um 19 Uhr in der Gemeindekirche Mare del Deu dels Àngels in Pollença wiederholt. Der Erlös aus diesem Event kommt der Renovierung der Wallfahrtsstätte auf dem Puig de Maria zugute.

Gospel gibt es auch zum Abschluss des Jazz Voyeur Festivals am Donnerstag, 19. Dezember, um 21 Uhr im Trui Teatre in Palma. Dort sind die Sängerin Bridget Bazile und der New Orleans Gospel Choir zu Gast. Als Support tritt vorab Ànima Gospel auf. Tickets für 25 bis 35 Euro sind über jazzvoyeurfestival.es erhältlich.

Ein musikalischer Leckerbissen zur Weihnachtszeit ist am Samstag, 14. Dezember, in der Fundació Pilar i Joan Miró in Cala Major das Konzert des Streichquartetts Binomium, das durch den stellvertretenden Solisten des Sinfonieorchesters der Balearen, Jordi Miralles, verstärkt wird. Das Quartett besteht aus Nina Heidenreich und Marc Nogues (Violine), Hanga Fehér (Viola) und Llorenç Rosal (Violoncello). Das Repertoire besteht unter anderem aus bekannten Weihnachtsliedern sowie aus Auszügen aus Tschaikowskis Nussknacker,, dem „Winter” aus Vivaldis „Vier Jahreszeiten” und aus Mozarts „Kleiner Nachtmusik”. Im Eintritt von 25 Euro ein Besuch des Museums vor dem Konzert inbegriffen. Nach dem Auftritt sind die Gäste dazu eingeladen, gemeinsam mit den Musikern auf Weihnachten anzustoßen – mit Wein von Macià Batle. Reservierungen werden unter 695-266179 (Telefon & Whatsapp) entgegengenommen.

Auch das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach wird nicht fehlen. Der Chor, die Gesangssolisten und das Orchester der Stiftung Studium Aureum führen am Samstag, 21. Dezember, im Hörsaal des Konservatoriums in Palma die Kantaten I, III und VI des Weihnachtsklassikers auf. Beginn ist um 19.30 Uhr. Karten für 25 und 30 Euro gibt es bei ticketib.com .

Seit 30 Jahren gibt das sechsköpfige, mallorquinische A-cappella-Ensemble Cap Pela auf der Insel Weihnachtskonzerte. Am Montag, 23. Dezember, tritt es um 19 Uhr in der Kirche des Convent de Sant Domingo in Pollença auf. Karten für 15 Euro: ticketib.com . Ein weiteres Konzert gibt Cap Pela traditionell am ersten Weihnachtstag, 25. Dezember, um 19.30 Uhr im Auditorium von Manacor. Tickets für 10 Euro sind bei teatredemanacor. koobin.cat erhältlich. (mb)