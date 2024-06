Wenn Sie das Mallorca-Fieber erwischt hat und Sie sich ein Stückchen mediterranen Sommer nach Hause holen wollen, weiß MM, wie Sie dem Traum vom Paradies ein Stückchen näher kommen können: Mit einem eisgekühlten Tinto de Verano (zu Deutsch: Sommerwein), der nicht nur einfach in der Herstellung ist, sondern auch noch blitzschnell auf dem Tisch steht.

Für das Rezept sind nicht viele Zutaten nötig. Dennoch hat es einen etwas anderen Twist als die spanischen Sommerweine, die Sie in vielen Lokalen serviert bekommen: Rotwein mit einem Schuss Zitronenlimonade im schönen Glas. Ohne Frage köstlich, aber MM hat mit diesem von der Redaktion geprüftem Geheim-Rezept den leckeren Drink auf ein neues Level gebracht.

Für eine Karaffe (ungefähr einen Liter) Tinto de Verano benötigen Sie:

1 Flasche trockenen, gekühlten spanischen Rotwein (zum Beispiel Rioja)

(zum Beispiel Rioja) 1 Dose Fanta Lemon oder Kas Limon

oder Kas Limon 1 guter Schuss Orangensaft

1 Bio- Zitrone

Eiswürfel

1 Glaskanne

Gießen Sie den gut gekühlten Rotwein in eine Karaffe oder Kanne. Geben Sie die Dose Limonade hinzu.

Das Getränk mit einem guten Schuss Orangensaft (je nach Geschmack) anreichern.

Die Zitrone halbieren und eine Hälfte der Zitrusfrucht auspressen und den Saft in die Weinflüssigkeit geben.

Die zweite Hälfte der Zitrone in Scheiben schneiden.

Zitronenscheiben und Eiswürfel in die Kanne geben.

Schon ist die köstliche Erfrischung fertig. Gießen Sie den Tinto de Verano in Rotweingläsern.

Zur Verzierung kann auch noch ein Stückchen Zitrone an den Glasrand gesteckt werden. Nun müssen Sie sich nur zurücklehnen und das mediterrane Mallorca-Feeling genießen. Prost!