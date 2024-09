Beim Durchqueren der Innenstadt von Palma de Mallorca zu Fuß oder auf dem Fahrrad ist auffällig, wie viele Menschen mit Hunden unterwegs sind. Das Haustier scheint bei den hiesigen Bürgern sehr beliebt zu sein. Noch dazu zeigt die Existenz einiger Veterinärpraxen, Hundefriseure und Geschäfte für den Haustierbedarf in Palma an, wie gern die Stadtbewohner ihre vierbeinigen Lieblinge haben. Wer darüber nachdenkt, hier einen Hund zu halten, sollte ein paar Dinge beachten. MM sprach mit dem Abteilungsleiter für Tierschutz der Stadtverwaltung von Palma, Carlos Llopis.

"Erst einmal ist es obligatorisch, Hunde ab einem Alter von drei Monaten jährlich zu impfen", erklärt Llopis. Vorher müssten die Tiere gekennzeichnet werden. Als einziges Kennzeichnungssystem ist der Transponder festgelegt: Dabei handelt es sich um ein elektronisches Gerät, das sich in einer Kapsel befindet und einen alphanumerischen Identifikationscode enthält. Dieser kann mit einem speziellen Lesegerät erkannt werden. So wie die Impfung muss die Kennzeichnung innerhalb eines Zeitraums von höchstens drei Monaten ab dem Geburtsdatum des Tieres durchgeführt werden.

"Außerdem sind Besitzer verpflichtet, ihre Hunde durch regelmäßige Gesundheitsuntersuchungen und andere empfohlene Behandlungen zu pflegen", fährt Llopis fort.

Darüber hinaus weist Llopis auf den Gesetzentwurf 7/2023 über den Tierschutz hin: Dieser soll die Pflichten der Tierhalter und Aspekte wie die Möglichkeit der Teilnahme an einem Ausbildungskurs für die Haltung von Tieren oder den Abschluss einer Versicherung festlegen. "Das ist wichtig", betont der Experte.

In Palma gelten unter anderen die Hunderassen Pit Bull Terrier oder Rottweiler als potenziell gefährliche Tiere. Um diese halten zu dürfen, müssen Anwärter eine Haftpflichtversicherung über 120.000 Euro mitbringen, man muss ein leeres polizeiliches Führungszeugnis vorweisen können und es gilt, einen Eignungstest zu bestehen (ähnlich wie beim Führerschein, so Llopis). Dieser Führerschein kann in der Abteilung für Umwelt, Nachhaltigkeit, Naturräume und Tierschutz des Rathauses von Palma angefragt werden.

Final gibt der Experte zu bedenken, "für die Einreise nach oder die Ausreise aus Deutschland unbedingt den Heimtierausweis mit sich zu führen, der die ordnungsgemäße Kennzeichnung und Impfung der Hunde belegt."