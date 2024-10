Auf Mallorca ist bei den Einheimischen ein Gemüsegericht beliebt, das zu jeder Jahreszeit schmeckt: Tumbet! Erinnern Sie sich an die geschichteten Kartoffeln, Auberginen, Zucchini und Paprika, die mit Tomatensauce getoppt werden? Halten Sie dazu frisch geröstetes Baguette bereit oder servieren Sie den Gemüseklassiker als Beilage zu Fleisch, Fisch oder Eierspeisen.

Tumbet ist zwar etwas aufwendiger, weil die Zutaten alle getrennt voneinander und in mehreren Schüben gebraten werden. Dafür ist es aber ganz leicht zuzubereiten. Es schmeckt aufgewärmt am nächsten Tag fast noch besser. Das Rezept ist für 4 bis 6 Personen. So wird's gemacht:

Zutaten:

4 mittelgroße Kartoffeln

2 Auberginen

2 mittelgroße Zucchini

2 große rote Spitzpaprika

2 Lorbeerblätter

8 Zehen Knoblauch

Natives Olivenöl Extra

Küchenpapier

Flache Auflaufform

Und für die leichte Tomatensoße

1 kg reife Tomaten, gehackt (für eine fixe und schnellere Version geht auch 1 Dose passierte Tomaten

2 Schalotten, gehackt

1 Knoblauchzehe, gehackt

Natives Olivenöl Extra

Zucker, Salz, Pfeffer

Zubereitung

Als Erstes wird die Tomatensoße zubereitet, so kann sie während des restlichen Kochvorgangs ein wenig eindicken. Zirka 2 EL Olivenöl in einer tiefen Pfanne erhitzen. Knoblauch und Schalotte darin glasig werden lassen. Tomaten dazugeben, mit Salz und Pfeffer, und einer guten Prise Zucker würzen. Umrühren, noch einmal abschmecken und bei mittlerer Temperatur ungefähr 20 Minuten köcheln lassen, bis sie etwas sämiger ist.

Gemüse vorbereiten

In der Zwischenzeit das Gemüse waschen, putzen und sie in zirka 5 mm dicke Streifen schneiden. Getrennt voneinander zur Seite legen. Knoblauch schälen und im Stück lassen, nicht verkleinern.

Aubergine- und Zucchinischeiben auf einen Servierteller legen, mit Salz bestreuen und zirka 25 Minuten Wasser ziehen lassen. Danach das Gemüse mit Wasser abspülen. Mit Küchenpapier gut trocken tupfen.

Bratvorgang

In einer tiefen Pfanne oder einem Wok reichlich Olivenöl geben und erhitzen. 2 Knoblauchzehen hineingeben. Dann werden zunächst die Kartoffelscheiben in reichlich Öl golden ausbraten. Auf Küchenpapier legen, um ein wenig überschüssiges Öl aufzusaugen. Direkt mit Salz würzen und danach den Boden einer Auflaufform mit den Scheiben belegen.

Den Knoblauch aus dem Öl in der Pfanne fischen, gegebenenfalls Öl auffüllen, erhitzen und 2 neue Zehen hineingeben. Nun die Auberginenscheiben garen. Aus der Pfanne nehmen, mit Küchenpapier abtupfen, salzen und die Auberginen als zweite Schicht auf die Kartoffeln legen. Ein Lorbeerblatt dazulegen.

Erneut gegebenenfalls das Öl auffüllen, aufheizen und die 2 Knoblauchzehen mit zwei neuen ersetzen. Jetzt die Zucchinischeiben ausbraten. Auf Küchenpapier abtropfen lassen, salzen und als dritte Schicht die Zucchini auf die Auberginen legen. Lorbeerblatt dazulegen.

Mit der Paprika wird genauso fortgefahren. Olivenöl gegebenenfalls auffüllen und erhitzen, Knoblauchzehen ersetzen und die Paprikastücke ausbacken. Mit Küchenpapier das überschüssige Fett abtupfen, salzen und auf die Zucchini schichten. Die sämige Tomatensauce über das Gemüse gießen und verteilen.

Ab in den Ofen

Im vorgeheizten Backofen bei 180 °C Ober-/Unterhitze etwa 10 Minuten aufwärmen und durchziehen lassen. Das Tumbet aus dem Ofen nehmen und schön anrichten. Bon Profit.