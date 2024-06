Erschreckende Szenen auf Mallorca: Ein aufgebrachter Autobesitzer hat am Samstag in Cala Major mit Fäusten die Scheibe eines Reisebusses eingeschlagen und gedroht, den Fahrer umzubringen. Der Vorfall ereignete sich gegen 18.20 Uhr in der Avinguda Joan Miró, wie die Lokalpolizei mitteilte. Personen filmten die Szene, die von den schrillen Schreien und Beleidigungen der Freundin des Mannes "untermalt" wurde, von einem Motorroller aus.

Was war passiert? Im Vorfeld war es auf dem Parkplatz des Hotels Nixe Palace offenbar zu einem kleineren Unfall zwischen einem von zwei Urlauberbussen und dem dort abgestellten BMW Z4 des Mannes gekommen. In der Folge soll ein Wortgefecht zwischen einem der Busfahrer und dem Pärchen in dem BMW gekommen sein. Wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet, soll der Fahrer des Cabrios in der Folge ausgerastet sein und begonnen haben, auf einen der Reisebusse einzuschlagen. Dabei habe er einem der Fahrer eine Zigarette ins Gesicht geworfen und per Geste gedroht, ihm die Kehle aufzuschlitzen. Als der betroffene Busfahrer sagte, er steige nur aus dem Fahrzeug aus, wenn die Polizei eintreffe, soll der BMW-Fahrer gedroht haben: "Steig' aus und ich bring' Dich um!". Daraufhin beschlossen die beiden Busfahrer, den Ort des Geschehens zu verlassen. Der aggressive Mann schlug dann so lange mit Fäusten auf das Seitenfenster ein, bis dieses zersprang. Verfolgung bis zum Flughafen Die Busse machten sich daraufhin auf den Weg zum Flughafen, wohin sie der BMW-Fahrer und seine Freundin verfolgten. Da das Pärchen dort jedoch auf den für Busse reservierten Parkplatz fuhr, wurde es vom Sicherheitspersonal des Ortes verwiesen und fuhr davon. Der Busfahrer erlitt einen Schock und musste von Sanitätern betreut werden.