Riesen-Zoff mitten in der Altstadt von Palma de Mallorca! In den vergangenen Tagen haben sich die Beschwerden von Anwohner und Passanten auf der beliebten Flaniermeile Paseo Borne gehäuft.

Hintergrund ist, dass einige Bars und Restaurants in dem Bereich jetzt offenbar die öffentlichen Sitzbänke, die den Boulevard säumen, als Plätze für ihre Kunden nutzen. Sogar Tische haben sie an die Bänke geschoben, wie mehrere Posts in den sozialen Netzwerken zeigen.

Nach den Bildern, die im Web an diesem Wochenende viral gingen, haben viele Einwohner das Rathaus von Palma aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen, um diese Art von Situation zu verhindern, da dies ein weiteres Beispiel für die Überfüllung der Insel mit Touristen sei.

L'any passat ja va passar. Els bancs públics del Born, ocupats pels clients de les terrasses. pic.twitter.com/aWGlTCc1eS — Mateu Ramonell (@mateuramonell) May 31, 2024

"Vielleicht ist es an der Zeit, das Tempo zu drosseln...", sagt Ramón Mayol. Andere wiederum verweisen auf die Einhaltung der städtischen Verordnung: "Wo liegen die Grenzen der Terrassen? Ist der Boden gestrichen? Haben sie die Erlaubnis, den gesamten Raum zu besetzen? Ist der Gastronom schuld? Oder das Rathaus?", fragt Lula Pocoyo.