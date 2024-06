Vor dem größten Wahrzeichen von Mallorca hat sich am Mittwochmorgen ein tragisches Unglück ereignet. Ein 45-jähriger Deutscher ist vor der Kathedrale von Palma in den Tod gestürzt. Der Mann war von einer Mauer gestürzt und verstarb noch an der Unfallstelle. Laut Informationen der "Ultima Hora" soll es sich um einen deutschen Residenten handeln.

Gegen 4 Uhr morgens am Mittwoch waren Mitglieder eines Filmteams, die vor der Kathedrale Aufnahmen machten, Zeugen des Unfalls geworden. Sie sahen den Mann von der Mauer fallen und setzten den Notruf ab. Laut Informationen des Online-Nachrichtenportals "Crónica Balear" versuchten die Einsatzkräfte rund 50 Minuten lang, den Mann wiederzubeleben – ohne Erfolg. Danach konnten sie nur noch den Tod des Deutschen feststellen. Der 45-Jährige war von der Aussichtsplattform vor der Kathedrale gefallen und mehrere Meter tief auf dem Boden aufgeschlagen. Er landete auf der Plaça de Ses Voltes unterhalb des Wahrzeichens in einem Zelt, das der Verpflegung der Filmcrew diente. Der Tote trug keinen Ausweis bei sich, hatte aber seine Brieftasche und einen Laptop in der Nähe zurückgelassen. So konnte er kurz nach dem tödlichen Unglück identifiziert werden. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet, hat die Mordkommission der Nationalpolizei die Ermittlungen übernommen. Ein krimineller Hintergrund des Todesfalls wird aktuell ausgeschlossen. Womöglich handelte es sich dabei um einen Suizid. Wenn Sie Selbstmordgedanken haben, Hilfe benötigen oder depressiv sind, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge im Internet unter www.notfallseelsorge.de oder über die kostenlosen Hotlines 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222. In akuten Fällen wählen Sie bitte 112. Auf Mallorca und den Nachbarinseln gibt es das "Teléfono de la Esperanza", das unter +34 971 46 11 12 erreichbar ist. Die Stellen sind rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr besetzt.