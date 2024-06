Die spanische Supermarktkette "Eroski" hat in Sa Cabaneta auf Mallorca am vergangenen Donnerstag einen neuen Supermarkt eröffnet. Das Geschäft befindet sich im lange Zeit leerstehenden ehemaligen Betriebsgebäude des Konkurrenten "Mercadona", der vor zirka einem Jahr seine Filiale verlegte. Die Anlage ist 1200 Quadratmeter groß. Die neue Eroski-Zweigstelle legt Wert auf den Verkauf lokaler Produkte.

"Endlich haben wir wieder einen Supermarkt", freute sich Sofie Schulz, eine deutsche Anwohnerin in der Urbanisation Sant Marçal in Sa Cabaneta, da die nächsten Eroski-Filialen erst in Santa María del Camí oder La Cabana zu finden sind.

Vor dem Markt im Carrer Casa del Poble steht den Kunden ein großer Parkplatz zur Verfügung. Geöffnet ist von 9 Uhr morgens bis 21.30 Uhr. Die Eröffnung hat nach Angaben des Unternehmens zur Schaffung von 43 Arbeitsplätzen geführt. In unmittelbarer Nähe befinden sich eine Metzgerei, eine Bäckerei, ein Agromart und ein asiatischer Kleinwarenhändler.