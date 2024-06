An diesem Freitag sind auf Mallorca insgesamt 45 Personen von den Behörden aufgegriffen worden, nachdem sie zuvor in zwei verschiedenen Flüchtlingsbooten auf der Insel angekommen waren, eines im Hafen von Portopetro und das andere in Cala d'Or, beide Orte befinden sich auf dem Gemeindegebiet von Santanyí.

Auf einem Video, das die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" veröffentlicht hat, ist die Ankunft eines der Boote zu sehen. Nach Angaben des Delegierten der spanischen Zentralregierung auf Mallorca wurden zunächst um 6.33 Uhr 20 Personen aus dem südlichen Afrika an der Küste des Hafens von Portopetro aufgegriffen. Später, um 6.50 Uhr, gingen der Polizei weitere 25 Personen, ebenfalls aus Ländern südlich der Sahara, im Hafen von Cala d'Or ins Netz. Die Migranten wurden von der Polizei in Gewahrsam genommen, bis sicher ist, ob sie in ein Auffanglager auf dem Festland kommen oder in ihre Herkunftsländer zurückgeschickt werden können. Die illegalen Einwanderer sollen bei guter Gesundheit sein.