Vor den Augen zahlreicher Passanten hat ein Urlauber am Freitagnachmittag vom Balkon seiner Ferienunterkunft an Mallorcas Touristenmeile Playa de Palma uriniert. Wie auf einem Video, das der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zugespielt wurde, zu sehen ist, erleichterte sich der Mann oberhalb einer Markise eines darunterliegenden Souvenirgeschäfts nahe dem Ballermann 15. Augenzeugen zufolge habe der Tourist weder auf Zurufe von Passanten noch auf das Hupen von Autofahrern reagiert.

Auf der Aufnahme ist deutlich zu erkennen, dass der junge Mann augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stand. Ungerührt der Aufforderung von Passanten, sein bestes Stück umgehend wieder einzupacken und seine Blase auf einer Toilette zu entleeren, berieselte der Urlauber über einen Zeitraum von knapp einer Minute den Witterungsschutz des Andenkenladens im Erdgeschoss. Anschließend verstaute er sein Gemächt seelenruhig hinter dem Reißverschluss seiner Hose, machte auf dem Absatz kehrt und verschwand in seinem Apartment.

Ob die unsägliche Episode für den Urlauber ein juristisches Nachspiel haben wird, ist noch offen. In welchem Land der Mann zu Hause ist, darüber muss anhand des Videos nicht lange gerätselt werden: Am linken Oberarm trug eine Kapitänsbinde in den Farben Schwarz-Rot-Gold.