Ein Flächenbrand auf einem unbebauten Grundstück in unmittelbarer Nähe des Stadions Son Moix hat die Behörden auf Mallorca am Freitag veranlasst, den Verkehr am Camí del Reis zeitweise zu sperren. Wie auf einem Video, das die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" auf ihrer Homepage veröffentlichte, zu sehen ist, zog sich das Feuer wie an einer Schnur gezogen quer über ein spärlich bewachsenes Feld.

Zeitungsangaben zufolge rückte die Berufsfeuerwehr Mallorca mit mehreren Einsatzwagen aus, um den Brand im Norden Palmas zu löschen. Die aufsteigenden schwarzen Rauchsäulen seien zu diesem Zeitpunkt im gesamten nördlichen Bereich der Inselhauptstadt zu sehen gewesen. Im Anschluss bewässerte die Rettungskräfte die ausgetrocknete Vegetation mit Wasser, um ein Wiederaufflammen des Feuers zu verhindern. Ähnliche Nachrichten Wegen anhaltender Dürre: Gemeinde auf Mallorca appelliert an "gesunden Menschenverstand" Über die konkreten Ursachen, die zu dem Flächenbrand führten, machten die Behörden bislang keine Angaben. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte jedoch, dass die hohen Temperaturen der zurückliegenden Tage sowie die andauernde Trockenheit das Ausbreiten der Flammen begünstigt hätten. Aufgrund der starken Rauchentwicklung sperrte die Ortspolizei Palma zeitweise den Verkehr im Bereich des Brandes. Weil die Feuerwehr die Flammen rasch unter Kontrolle habe bringen können, so "Ultima Hora", hätten die Einschränkungen für Verkehrsteilnehmer nach kurzer Zeit wieder aufgehoben werden können. Wegen weitgehend ausbleibender Niederschläge im vergangenen Winter hatten die Behörden auf Mallorca bereits vor Wochen eine Vorwarnstufe für Waldbrände ausgerufen. In den Sommermonaten ist es auf den Balearen generell verboten, offenes Feuer in der Nähe von Wohngebieten zu machen. Auch Gartenabfälle dürfen nur mit behördlicher Genehmigung verbrannt werden.