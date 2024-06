Die Menschen im beliebten Ferienort Cales de Mallorca müssen sich mit einem ernsten Müll- und Verwahrlosungsproblem herumschlagen. Ihr Leid klagten die Anwohner jetzt in einem Brief an den Bürgermeister der zuständigen Stadt Manacor, Miquel Oliver. In diesem hieß es, dass der Ort seit 50 Jahren vernachlässigt werde. "Die Regierenden haben bislang nichts gemacht."

Man habe es verdient, mit einer funktionierenden Straßenbeleuchtung, einer effizienten Säuberung des Ortes, mit guten Spielplätzen und Bürgersteigen in akzeptablem Zustand ausgestattet zu werden. In dem Schreiben wird ein sofortiger Aktionsplan gefordert. Laut den Nachbarn ist es nur schwer möglich, sich auf den Bürgersteigen zu bewegen. Kinderwagen könnten dort erst recht nicht bewegt werden. Die Minderjährigen spielten statt wie ihresgleichen in anderen Gemeinden an einem unter anderem mit Vogelexkrementen verdreckten Ort. Auch woanders stapele sich an einigen Stellen der Müll. Cales de Mallorca gilt auf Mallorca als Mauerblümchen unter den Ferienorten. Der 1000-Einwohner-Ort liegt an der Ostküste der Insel zwischen den beiden Küstendörfern Porto Cristo und Portocolom. Die Mitte des Dorfes liegt auf einer Kalkfelsformation, die in Meereshöhe von einer Vielzahl von Höhlen durchzogen ist. Cales de Mallorca ist über die MA-4014 gut an das Straßennetz von Mallorca angebunden. Mit der Cala Domingo Gran, Cala Domingo Petits und der Cala Antena besitzt der Ort insgesamt drei größere Sandstrandbuchten, welche auch für die Namensgebung des Ortes verantwortlich sind. Alle drei Buchten sind Träger der Blauen Flagge, einem jährlich verliehenen Öko-Label für ausgezeichnete Badewasserqualität und Strand-Service. Eine große Promenade mit Blick auf das Mittelmeer verbindet die beiden Strände Cala Domingo Gran und Cala Antena.