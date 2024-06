In und um das malerische Bergdorf Deiá auf Mallorca gibt es seit Tagen nur noch einen Gesprächsstoff: Der vielleicht bekannteste Schriftzug des Ortes ist verschwunden – "Silence is sexy". Spurlos, über Nacht. Von dem emblematischen Schild am Eingang der Kultbar Sa Fonda ist nur noch der rechteckige Kasten mit eingehängter Neonröhre zurückgeblieben.

Der Aufschrei bei Betreibern und deren riesiger internationaler Fangemeinde war entsprechend groß. Umgehend hätten Erstere eine Suchaktion in den sozialen Medien gestartet, meldete am Dienstag die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Darin werden 300 Euro Belohnung ausgelobt, sollten Hinweise zum Wiederauftauchen von "Silence is sexy" führen. Ähnliche Nachrichten Die Kardashians sind da! In diesem Dorf verbringen sie ihren Luxus-Urlaub Doch damit nicht genug. Die Besitzer der Sa Fonda locken für sachdienliche Tipps mit "freiem Eintritt für den Rest des Jahres". Und machen keinen Hehl daraus, dass sie nur zu gern wissen würden, wer hinter diesem heimtückischen Diebstahl stecke. In Richtung der oder die Täter zeigten sich die Betreiber ebenfalls wenig zweideutig: Man mag zum Zeitpunkt des Diebstahls betrunken gewesen sein, man mag diesen inzwischen zutiefst bereut haben. "Noch hast Du aber Zeit, den Schriftzug zurückzugeben und um Entschuldigung zu bitten!", wird in einem Post gewarnt. Die Sa Fonda-Bar im Herzen Deiàs ist aus dem Ort seit Jahrzehnten nicht mehr wegzudenken. Kultstatus erreichte die Ende der 1980er-Jahre gegründete Bar spätestens, als sich A-Prominente wie Kate Moss, Sting oder die Gebrüder Gallagher (Oasis) anschickten, sich dort die Klinke in die Hand zu geben. Aber nicht nur Musiker und Models, so das Lokalblatt, hätten dort ein vorübergehendes Zuhause gefunden. Regelmäßig zu sehen seien auch Maler, Schauspieler und Schriftsteller.